DZaferović: Status kandidata relaksirao bi odnose u BiH

SARAJEVO – Izjava predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela na samitu na Bledu da je i Evropskoj uniji potreban Zapadni Balkan bila je okosnica današnjeg sastanka sa njim, izjavio je predsedavajući Predsedništva BiH Šefik DŽaferović.

„Bilo je poznato do tog sastanka da je Zapadnom Balkanu potrebna EU, ali je on tada rekao da treba dodati rečenicu da je i Uniji potreban Zapadni Balkan. I to je sva istina“, rekao je DŽaferović nakon sastanka sa Mišleom u Sarajevu, preneo je portal Klix. ba.

On je istakao da se ceo sastanak odvijao u znaku te dve rečenice koje ukazuju na potrebu da se sve države Zapadnog Balkana integrišu u EU i da pre toga ostvare što je moguće veći napredak.

„Ruska agresija na Ukrajinu i komplikovanje bezbednosne, ekonomske i političke situacije u Evropi ukazuje na još veći značaj te rečenice s Bleda. Evropskoj uniji je potrebna vizija i ovo što radi predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel je vizija kako treba da budu uređeni odnosi u Evropi, Evropskoj uniji i svetu“, naveo je DŽaferović.

Danas je, dodao je, jasno rečeno da BiH i sve države Zapadnog Balkana imaju vrlo jasno evropsku perspektivu, da treba tražiti modalitete snažnije saradnje zemalja Zapadnog Balkana i EU, kao i sa državama Istočnog partnerstva.

Na sastanku se govorilo i o novoj ideji – Evropskoj geopolitičkoj zajednici.

„Ta zajednica nije i ne sme biti zamena za evropski put država Zapadnog Balkana, ali može i mora biti nešto što će nas dovesti u veći i snažniji oblik saradnje sa EU. Šta to konkretno znači nije jasno definisano, ali ideja je da BiH i ostale zemlje Zapadnog Balkana, ako su ispunile neke od kriterijuma, učestvuje u radu tela EU i tako ostvaruju tešnju saradnju sa EU. To je zamisao geopolitičke zajednice, kako sam je ja razumeo“, rekao je DŽaferović.

On je kazao i da je danas na sastanku Mišelu jasno rekao da u BiH svi moraju da poštuju Ustav i zakone.

„Tu nema dileme. Institucije moraju biti deblokirane, nasrtaji na reforme moraju prestati. To je u interesu svih nas. Treba što pre da ispunimo 14 prioriteta Evropske komisije i dobijemo kandidatski status. Zamolio sam Mišela da što pre BiH dobije kandidatski status jer to je nešto što bi relaksiralo odnose u BiH“, kazao je Džaferović.

(Tanjug)

