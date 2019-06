Dzomić: Venecijanska osporila preknjižavanje crkvene imovine

PODGORICA – Mitropolija crnogorsko primorska (MCP) je bila u pravu kada je rekla da Venecijanska komisija neće dati saglasnost na jednostrano preknjižavanje crkvene imovine, izjavio je večeras protojerej-stavrofor, Velibor Džomić, komentarišući ranije danas objavljeno mišljenje Venecijanske komisije o Predlogu zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.

Džomić, koji je i koordinator Pravnog saveta MCP, ističe da se pokazalo da su netačna uveravanja predstavnika crnogorske vlasti i njoj, kako kaže, naklonjenih medija koja traju još od petka, da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje o predlogu tog zakona.

„U vezi odredbe o crkvenoj imovini pokazalo se da smo istinu zborili kada smo rekli da nema saglasnosti VK za jednostrano preknjižavanje imovine crkava i verskih zajednica. Dakle, to nije prošlo, nije dobilo pozitivno mišljenje. A ono što je jako važno, mogućnost, dakle, koja stoji pred državom kao subjektom prava, postojala je i do sada“, rekao je Džomić u izjavi za Svetigora pres.

Primetio je da ništa novo u odnosu na ono što već danas, pa i decenijama, svaki subjekt ima, pa i država kao kao pravni subjekt, a to je dostupnost sudskim organima.

„Nema one ideje da se jednostrano preknjižava imovina na osnovu popisa organa uprave nadležnog za imovinu i da katastar postupa po tome. Naprotiv: svako može da podnese zahtev, i ja mogu danas da podnesem zahtev da je vaš stan moj, ali to ne znači ostvarivanje prava po tom zahtevu“, rekao je on.

Podsetio je da je upravo to bila intencija člana 62 i 63. ovog spornog vladinog predloga zakona.

„Ta intencija nije dobila prolaz. To je moguće, samo nakon završene upravno-sudske procedure, upravno-pravne procedure, u slučajevima kada negde nije završen državni premer. A tamo gde su okončani postupci, gde je sve završeno, gde već decenijama i godinama postoje pravosnažna rešenja, tamo isključivo putem sudske odluke… I to znači da onaj koji tuži, u ovom slučaju ako bi to bila država, mora da dokaže svoje pravo da je bila vlasnik crkvene imovine. A to je, verujte mi, odgovorno tvrdim – nemoguće“, kazao je otac Džomić.

Dodao je da se iz prvog čitanja ovog mišljenja vidi da sve i kada bi se desilo da negde u nekom pojedinačnom slučaju država bude uknjižena kao vlasnik neke seoske crkve, ona nema pravo da utiče na status korisnika da ona određuje „ko će u kakvu crkvu da ide“.

„Venecijanska komisija je u tome izričita. To su, dakle, postupci koji su apsolutno nepotrebni i štetni“, naglasio je on.

Prota Džomić je rekao da i on smatra da ono što jeste kulturno nasleđe Crne Gore treba da bude štićeno, te da je Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ono već zaštićeno.

„Crna Gora treba da dobije jedan moderan zakon koji će biti poštovan od svih, koji će biti prepoznat kao zakon o slobodi a ne kao zakon o pravnom nasilju ili bilo kakvoj drugoj vrsti nasilja, što ne dao Bog nikom“, kategoričan je Džomić.

On je najavio da će obiman tekst mišljenja, koje u sebi sadrži i mnogo drugih tema, u Pravnom savetu Mitropolije biti podrobno analiziran narednih dana.

Najavio je da će nakon toga MCP dati saopštenje sa pravnom analizom o tome.

„I mi i dalje, naravno, ostajemo otvoreni za ono što jeste stručan dijalog, što jesu pravna pravila i civilizacijska dostignuća, za ono što jeste opšte dobro ovoga naroda i ove zemlje. Samo tako se može doći do pravoga rešenja. Ovo je pokazalo da jedan pravni akt ima mnogo veliki značaj u društvu kao što je crnogorsko, da može da izazove ogromne probleme. Nadamo se da to nikom nije cilj i želja“, poručioDžomić.

