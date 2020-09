Džonson dobio podršku parlamenta za sporni zakon o Bregzitu

LONDON – Britanska vlada dobila je dobila je ponedeljak uveče podršku parlamenta za svoj sporni zakon o unutrašnjem tržištu, a kojim se krše odredbe sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, javlja Rojters.

U drugom čitanju za predlog zakona glasalo je 340 poslanika, a protiv je bilo 263.

Sada sledi četvodnevna rasprava o zakonu, pri čemu će najteže pitanje biti da li parlament treba da odobri njegove najspornije tačke.

Prethodno je palament odbio amandman Laburističke partije, kojim se predlog zakona odbacuje je krši međunarodno pravo. Više poslanika, uključujcuhi i pet bivših premijera, smatraju da bi kršenje međunarodnog prava naštetilo ugledu Velike Britanije.

EU je saopštila da će ovaj zakon dovesti do prekida trgovinskih pregovora i Begzita bez dogovora, sa svim pratećim negativnim posledicama.

S druge strane, premijer Boris Džonson tvrdi da je nužno suprotstaviti se „apsurdnim“ pretnjama Brisela, između ostalog i da se podignu barijere između Severne Irske i uvede blokada trgovine hranom, čime bi se dovelo u pitanje jedinstvo Ujedinjenog Kraljevstva.

„EU još nije sklonila revolver sa stola. Ono što mi sada ne možemo da tolerišemo, jeste situacija u kojoj naši sagovornici iz EU ozbiljno veruju da imaju moć da razbiju našu zemlju“, rekao Džonson pre glasanja u parlamentu.

EU je zahtevala od Britanije da do kraja septembra odustane od glavnih tačaka zakona, a, ako to ne učini, neće biti trgovinskog sporazuma na kraju godine, kada ističe prelazni period za Bregzit, što će pogoditi celokupnu trgovinu, od automobilskih delova do hrane.

Brisel je takođe upozorio da će Veliku Britaniju izvesti na sud ako krene dalje s kontroverznim nacrtom zakona za koji navodi da će dovesti u opasnost mirovni sporazum u Severnoj Irskoj.

Prema protokolu o Irskoj/Severnoj Irskoj koji je uključen u Sporazum o napuštanju EU u planu je da Velika Britanija nastavi da primenjuje carinska pravila EU nakon završetka prelaznog perioda kako bi se izbegle kontrole na granici sa Republikom Irskom, članicom EU.

To znači da će dolaziti do provere određene robe koja putuje između Severne Irske i Velike Britanije, što će, prema britanskoj vladi, rezultirati granicom u Irskom moru. Prelazni rok ističe 31. decembra ove godine.

(Tanjug)

