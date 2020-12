Džonson: Vakcinacija će pomoći Britaniji da prevaziđe koronu

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da će vakcinisanje protiv Kovid-19 pomoći zemlji da prevazide virus, ali da će biti dug proces pre nego što virus bude potpuno poražen.

Postepeno će doći do velike razlike, kazao je on i dodao da naglašava da će se to dogoditi postepeno, preneo je Rojters.

„Još nismo pobedili virus“, rekao je Džonson britanskim medijima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.