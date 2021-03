Džonson: Vrlo brzo ću primiti vakcinu Oksford/AstraZeneke

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da će vrlo brzo primiti vakcinu Oksford/AstraZeneke.

On je rekao poslanicima u Donjem domu britanskog parlamenta da je to najbolje što može da kaže kao odgovor na pitanje konzervativnog poslanika Stiva Brina o tome šta je dovelo do dezinformacija i očiglednog napuštanja naučnih dokaza u određenim državama članicama EU vezanim za vakcinu Oksford/AstraZeneke, preneo je briselski portal „Politiko“.

„Mislim da je možda najbolje što mogu da kažem o programu vakcine Oskford/AstraZeneka to što sam konačno dobio vest da ću primiti svoju vakcinu … vrlo brzo, drago mi je što to otkrivam“, rekao je Džonson.

„Sigurno ću dobiti Oksford/AstraZeneku“, dodao je on.

(Tanjug)

