Efikasnost samo jedne doze vakcine 80 odsto?

LONDON – Masovna vakcinacija koju je Velika Britanija započela početkom decembra već počinje da daje rezultate, s obzirom na to da statistika pokazuje da je samo jedna doza Fajzerove vakcine, nakon određenog vremena, efikasna više od 80 odsto.

Iako još nije jasno da li vakcina blokira transmisiju kovida sa jedne osobe na drugu, zamenik Odbora za vakcinaciju i imunizaciju, profesor Entoni Harnden je za „Tajms“ rekao da „postoji indikacija da je prva doza vakcina, posebno kod mlađih osoba i starijih, dala efikasnost od oko 80 odsto“.

„Kako odmiče vreme od primanja vakcine, tako efikasnost raste. Moguće je da ćemo dobiti vrlo jaku i prolongiranu zaštitu što duže odlažemo davanje druge doze vakcine“, rekao je Harnden, a preneo „Independent“.

Virusolog Kris Smit, međutim, kaže da će vakcinacija početi da zaustavlja širenje kovida „u drugoj polovini februara.“

On je rekao za „BBC Brekfast“ da je ova predikcija bazirana na činjenici da je potrebno dve do tri nedelje nakon primanja vakcine da imunitet počne da se razvija, plus još neko vreme da se sve slegne.

„S obzirom na to da broj obolelih i dalje ne opada, biće nam potrebno još nekoliko nedelja da se izgradi imunitet, tada ćemo početi da stavljamo barikade virusu“, dodao je Smit.

Informacije koje poseduje Nacionalni institut za zdravlje Velike Britanije kažu da je dosad oko 7,7 miliona ljudi primilo prvu dozu vakcine, dok je 450.000 primilo i drugu dozu.

(Tanjug)

