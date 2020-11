Eksplozija na obeležavanju Dana primirja u Džedi (foto)

Na ceremoniji povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, na nemuslimanskom groblju u saudijskom gradu Džeda dogodila se eksplozija u kojoj je povređeno nekoliko osoba.

🔴 15 people were injured in an attack this morning on a non-Muslim cemetery in #Jeddah, Saudi Arabia during a ceremony attended by the French Consul and French citizens. Terrorist regime pic.twitter.com/vGRnwxpbzW

