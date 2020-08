Eksplozija u Libanu treća po snazi ikada (video)

Eksplozija u Bejrutu, glavnom gradu Libana, treća je po snazi u istoriji,odmah posle eksplozije nuklearnih bombi u Hirošimi i Nagasakiju, kaže Kristofer Bazbi, britanski stručnjak za efekte jonizujućeg zračenja i naučni sekretar Evropskog komiteta za rizike radijacije.

Guverner Bejruta Marvan Abud već je uporedio eksploziju u bejrutskoj luci, usled koje je nastala i karakteristična „pečurka“, sa eksplozijama nuklearnih bombi u japanskim gradovima 1945. godine.

