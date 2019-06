Erat: Na Vučiću je da odluči šta je interes Srbije

VAŠINGTON – Zamenik direktora zaduženog za Evropu i Rusiju u američkom Savetu za nacionalnu bezbednost, Džon Erat, poručuje da je na predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da odluči kakav je interes Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji i dodaje da su SAD voljne da učestvuju na predstojećoj konferenciji u Parizu, ali da to još nije određeno.

Erat je u intervjuu albanskom servisu „Glasa Amerike“ kazao da „sa Srbijom sarađuje godinama“ i da „mislim da je moguće osloniti se na nju“.

„Na predsedniku Vučiću je da odluči šta je interes Srbije. Mislim da razume značajne koristi, koje donosi nastavak procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i boljitak, koji je to donelo susednim državama. I mislim da razume da će takav vid integracije biti u korist građana Srbije“, rekao je Erat.

On je ocenio da je „na Vučiću da uravnoteži to sa odnosima koje razvija sa Rusijom i drugima“.

„Ključno pitanje i razlog zbog kog imam nadu u ovaj proces jeste to što je u interesu Srbije da bude sposobna da reši spor sa Kosovom i uspostavi dobre susedske odnose. Predsednik Vučić je to i rekao u državnom parlamentu pre nekoliko nedelja. I mislim da se možemo pouzdati u to da razume gde može ostvariti dobrobit… na vladama u Beogradu i Prištini je da odluče šta žele da rade sa svojom granicom“, naveo je američki diplomata.

On je istakao da „ne može biti promene granica bez saglasnosti ljudi kojih se to tiče“.

Erat i u slučaju dogovora Beograda i Prištine promenu postojeće administrativne granice Kosova ne vidi kao realan scenario.

Za podelu Kosova, za šta podseća da je bila aktuelna još 2007. tokom Ahtisarijevog procesa, on kaže da je to bilo i ostalo glupost.

„Naša pozicija, ako maksimalno pojednostavimo, jeste da smo saglasni sa bilo kakvim sporazumom, koji postignu dve strane. Cilj je da bude postignut sporazum i da budu normalizovani odnosi. Nemci na to gledaju malo drugačije. Ali, na kraju krajeva, to je ista stvar, jer – ne vidim kako bi u praktičnom smislu velika teritorijalna razmena mogla da bude prihvatljiva za obe strane. I to je ključno. SAD podržavaju principe OEBS, uključujući i teritorijalni integritet“, kazao je Erat.

(Tanjug)