Erupcija Etne, pepeo prekrio gradove, ulice zasute kamenjem (video)

Juče je došlo do nove erupcije vulkana Etna na Siciliji.

Dim i pepeo dizali su se i do kilometar u vazduh, a zbog erupcije je nakratko zatvoren obližnji aerodrom.

Etna je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu. Eruptirala je i pre mesec dana. Nije bilo povređenih, a nema ni izveštaja o oštećenjima kuća i zgrada. Pepeo je prekrio obližnje gradove.

Niz padine vulkana i dalje teku reke usijane lave.

Vulkanski materijal i kamenje veličine do 10 centimetara prouzrokovali su brojne štete na vozilima.

WATCH: Mount Etna, Europe’s most active volcano, spews lava and shoots smoke plumes high into the sky, leaving streets in nearby towns covered in ash and forcing the closure of the Catania airport. pic.twitter.com/jKSaKElWWP

— NBC News (@NBCNews) February 17, 2021