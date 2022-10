Eskobar: Nadam se da će PR prihvatiti da se produži rok

VAŠINGTON – Specijalni izaslanik američke administracije za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izrazio je nadu da će prištinske vlasti pozitivno reagovati na zahtev SAD, EU i ostatka zemalja Kvinte da se period preregistracije srpskih vozila na RKS tablice produži za 10 meseci.

Eskobar je za albanski servis Glasa Amerike naglasio da još nije dobio odgovor Prištine po tom pitanju.

„Nadam se da će pozitivno reagovati na zahtev, ne samo SAD, već i ostatka zemalja Kvinte, Evropske unije, kao i specijalnog izvestioca Miroslava Lajčaka“, rekao je Eskobar .

On je ponovio da SAD u potpunosti podržavaju francusko-nemačku inicijativu za dijalog Beograda i Prištine, rekavši da očekuje trenutak kada bi javnost sa njom mogla biti zvanično upoznata.

„To je inicijativa za koju se zalaže Evropska unija. Mi je podržavamo, kao i bilo kakvu aktivnost u dijalogu kojim posreduje Evropska unija. To je važno za regionalnu i evropsku stabilnost u vreme kada se suočavamo s krizama u Ukrajini i drugim delovima Evrope“, rekao je Eskobar.

On je dodao da se o detaljima razgovara u kontekstu dijaloga u kom je posrednik EU.

„Mi nismo učesnica u njemu, ali ga podržavamo. Mogao bih da zamislim da bi uskoro, posle bliskih diskusija sa dve vlade, u vezi sa suštinom toga mogla biti angažovana javnost“, naveo je Eskobar.

On je ponovio da je stav SAD da „Kosovo mora da postane deo Evropske unije i mora biti integrisano u evroatlantske strukture“ i da SAD

očekuju da pet država EU koje do sada nisu priznale jednostrano proglašenju nezavisnost tzv. Kosova, to učine.

„Putevi ka priznanju i evropskim integracijama su zacrtani. To je dijalog koji predvodi Evropska unija. Zbog toga sam konstantno ohrabrivao Vladu Kosova da to shvati ozbiljno, da se pošteno angažuje – i razmatra rešenja koja mogu podrazumevati neki kompromis. Na kraju – priznanje nezavisnosti i intergracije su ključne“, smatra Eskobar.

Na pitanje da li će angažman SAD biti pojačan i kakvu će ulogu imati u svemu tome, Eskobar je rekao da misli da SAD već imaju ulogu i u tom kontekstu naveo je da je izgrađeno puno partnerstvo sa predstavnikom EU i da su SAD u potpunosti angažovane kroz zemlje Kvinte.

„Verujemo da, s obzirom na to da se stvari odvijaju na evropskom tlu i da obe strane imaju aspiracije prema evropskim integracijama – da bi proces trebalo da predvodi Evropska unija. Naša podrška je potpuna – u političkom i finansijskom smislu, kroz izgradnju kapaciteta i druge mehanizme kojima je potrebno osigurati da krajnji rezultat, čak i ukoliko u međuvremenu bude ostvaren neki međurezultat, stvori dugoročnu stabilnost za region“, porucio je Eskobar.

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ranije je rekao da neće biti odlaganja roka za registarske tablice.

(Tanjug)

