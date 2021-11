Eskobar: Vlada Krivokapića ima punu podršku SAD

PODGORICA – Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar, koji je danas završio posetu Crnoj Gori, ponovio je da Vlada premijera Zdravka Krivokapića ima punu podršku Sjedinjenih Američkih Država, kao i da ja stav Vašingtona da ne treba da odlučuje o strukturi crnogorske Vlade.

On je kazao da je svrha njegove posete dvostruka.

„Najpre da pružim podršku ovoj Vladi koja je uradila mnogo na evropskom putu, na jačanju partnerstva između SAD i Crne Gore“, istakao je Eskobar.

Eskobar je naveo da je stav SAD da ne treba da odlučuju o strukturi crnogorske Vlade.

„Naša uloga je da podstaknemo Crnu Goru da napreduje na evropskom putu, da osnaži članstvo u NATO i da nastavi borbu protiv korupcije. Naša politika uključuje pružanje podrške našim partnerima da to i čine. To se ne odnosi samo na naše partnere koji se izjašnjavaju kao takvi nego na one koji su konkretnim koracima to i pokazali“, kazao je on.

„U vezi sa DF, iskreno govoreći, ranije preduzeti koraci nisu baš najbolji. Oni su više usredsređeni na etničke podele nego na ekonomsku obnovu. U Skupštini su bili jedna od ključnih prepreka za usvajanje budžeta i zakona. Za sada ne mogu reći da su naši partneri“, rekao je Eskobar.

Na pitanje koga poimenice iz bivše ili trenutne vlasti ima na umu kada govori o sankcijama, Eskobar je rekao da ne može da pominje imena.

„Ne donosimo laku odluku, jer sankcije nisu temelj za naš odnos. Ne signaliziramo unapred nameru uvođenja sankcija. Tako da vam neću pominjati konkretna imena“, rekao je Eskobar.

