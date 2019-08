Esper za razmeštanje raketa srednjeg dometa u Aziji

VAŠINGTON – Američki ministar odbrane Mark Esper izjavio je danas da se zalaže za to da SAD uskoro rasporede rakete srednjeg dometa zemlja-vazduh u Aziji.

„Da, voleo bih da se to desi, i to za nekoliko meseci, ali za to treba više vremena nego što se misli“, rekao je Esper, dan pošto je prestao da važi sporazum o razoružanju između SAD i Rusije, prenosi Rojters.

SAD su se juče i zvanično povukle iz Sporazuma o zabrani nuklearnih raketa kratkog i srednjeg dometa, što je učinila i Rusija.

Vašington je ranije optuživao Moskvu da krši Sporazum, što je Kremlj negirao.

(Tanjug)