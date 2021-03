EU da ispravi nepravdu i reši nepravednu raspodelu vakcina

BEČ – Premijeri Austrije, Bugarske, Češke, Slovenije, Hrvatske i Letonije zatražili su danas, na sastanku u Beču, da se ispravi nepravedna raspodela vakcina i vrati na dogovor od prošle godine na samitu EU, da se vakcine raspodele i isporučuju po broju stanovnika.

„Nije cilj pripisivanje krivice nekome, već želimo da ukažemo na to da postoji problem koji treba što pre rešiti. Postojao je dogovor od prošle godine da zajednički nabavimo vakcinu i da svi Evropljani treba da dobiju mogućnost da se vakcinišu. Stalno smo govorili da će se raspodela vršiti za sve zemlje po broju stanovnika“, objasnio je austrijski kancelar Sebastijan Kurc na konferenciji za štampu.

On je ukazao da situacija međutim nije takva i da postoje članice koje su, po 100 stanovnika vakcinisali 10-12, a neki 27, ili pet.

„Austrija ovim problemom nije pogođena, i nalazi se u srediti tabele, ali imamo situaciju da će pojedine članice do maja završiti vakcinaciju, a drugima će biti potrebno desetak nedelja više. To smatramo problemom, i dovešće do tenzija u EU“, naglasio je Kurc.

Rekao je da je u međuvremenu utvrđeno kako je došlo do nefer raspodele, to jest da je jedan odbor EU dogovorio drugi ključ raspodele nego što je dogovoreno u Savetu EU, a to je dovelo do toga da neki dobiju više, a neki manje vakcina.

„Važno je da sada svi zajedno sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen to popravimo, da ne bi Bugarska dobila samo jednu trećinu vakcina jedne Malte. To nije u evropskom duhu. Govorimo o evropskoj solidarnosti i treba tako i da delujemo“, objasnio je Kurc.

On je naglasio da bi zajednička podeba vakcinacijom nad pandemijom mogla biti veliki uspeh za EU, a u tome je važno da razlike u vakcinaciji budu male u Evropi.

Premijer Bugarske Bojko Borisov ukazao je da se ispostavilo da proizvdojači ne ispunjavaju svoje sporazume, i čak ni dogovorene isporuke.

„Nama je rečeno da članice EU treba da se suzdrže od nabavke ruskih i kineskih vakcina, i mi smo se toga pridržavali“, objasnio je

Borisov.

On je ocenio da će u maju neke zemlje steći imunitet krda, dok druge neće, pa će biti prinuđene da kupe vakcine drugih proizvođača.

„Jedna mogućnost je da kao mađarski premijer Viktor Orban kupimo druge vakcine, ali mi se nadamo rešenju unutar EU“, kazao je Borisov.

Podsetio je da je Bugarska bila solidarna, da je investirala u razvoj vakcine, kao i u nabavci, i da je politički šamar za svakog političara jedne zemlje ako se ne poštuju dogovori u EU.

Slovenački premijer Janer Janša ocenio je da je inicijativa Beča blagovremeno upozorenje, kako EU ne bi dospela u situaciju da u jednoj polovini članica postoji stopa vakcinacije od 30 odsto, a u drugoj 60 procenata.

„To bi sigurno vodilo ka nepotrebnoj, političkoj krizi. Potreban nam mehanizam za ispravku te greške, mehanizam koji bi nas vratio na raspodelu vakcina na osnovu odluke Saveta EU“, podvukao je Janša.

Oj je kazao da nijedna zemlja EU ne može da ima normalan život, dok sve članice ne budu imale veću zaštitu od korone, jer virus ne poznaje granice i zatražio jod EU da objavi ugovore o nabavci vakcine.

Češki premijer Andrej Babiš ukazao je da se priključuje inicijativi, jer je važno da nema razlike u vakcinaciji.

„Nadamo se da će što pre biti izvršena korekcija, da sav proces bude fer“, kazao je Babiš.

Sastanku, ali ne i konferenciji za štampu, kako je saopšteno, video linkom prisustvovali su i letonski premijer Krišjanis Karinš i hrvatski premijer Andrej Plenković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.