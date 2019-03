EU da isprazni poglavlje 35 od praćenja primene Br. sporazuma

BUKUREŠT – Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je danas da je Priština, šest godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, donela platformu kojom se on potpuno negira, čime je jasno potvrdila da nema nameru da sprovodi svoje obaveze.

„Ja sam izvestila o poslednjim dešavanjima vezanim za dijalog Beograda i Prištine i o činjenici da nakon šest godina od potpisanog Briselskog sporazuma jedna od strana donosi platformu i to u skupštini, kojom se potpuno negira ne samo Briselski sporazum, koji je između ostalog svojevremeno potpisala i visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku Ketrin Ešton i kojim je dodatno Brirselski sporazum postao deo i zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, nego i jasno potvrđuje da Priština nema nameru da sprovodi obaveze koje je potpisala“, rekla je Joksimović u izjavi Tanjugu.

To nas, kako je rekla, dovodi u pomalo zaista neobičnu situaciju da mi imamo u našim pregovorima poglavlje 35 koje bi trebalo da prati implementaciju onoga što je dogovoreno u okviru Briselskog sproazuma i koje je za nas kao zemlju kandidata uvek bilo naznačeno kao jedno od najvažnijih poglavlja u odnosu na koje će se otvarati i druga poglavlja.

„Ja sam zbog toga prenela na sastanku da mi očekujemo da se više to pitanje ne postavlja u našim pregovorima dokle god je situacija takva da jedna strana potpuno negira i na kraju ne sprovodi Briselski sporazum i čak je to jasno i naglasila“, rekla je Joksimović, koja boravi u Bukureštu na neformalnom sastanku ministara i državnih sekretara zaduženih za evropske poslove država kandidata za članstvo u EU.

To je, kako je dodala, bilo veoma važno da se pomene zato što se vrlo često, pored poglavlja 23 i 24, koja su nesumnjivo važna za proces pregovora i otvaranje drugih poglavlja, stalno pominje normalizacija odnosa i impelementacija dogovorenog iz Briselskog sporazuma.

Joksimović je naglasila da je Srbija svoj deo posla uradila.

„Nadam se da će ovo poglavlje 35 sada Evropska unija videti kako će da na neki način isprazni od ovog sadržaja koji se tiče praćenja implementacije Briselskog sporazuma dokle god se Priština ponaša na ovako nekonstruktivan način“, rekla je ona.

Što se tiče naših očekivanja vezano za otvaranje novih poglavlja tokom rumunskog predsedavanja, ministar Joksimović kaže da je u Bukureštu naglasila da je Srbija u potpunosti pripremila pet pregovaračkih pozicija.

„Imajući u vidu sve reforme u oblasti vladavine prava, ali i ekonomskih reformi, iako će izveštaj o napretku biti objavljen posle evropskih izbora što će ostaviti malo vremena državama članicama da analiziraju izvestaj, ali imajući u vidu sve što je Srbija uradila i u pogledu reformskog procesa ali i regionalne stabilnosti ja sam izrazila očekivanje da ćemo otvoriti nova pgoglavlja.

„Da li će to biti dva poglavlja, jedno ili tri, ja to ne znam i ne mogu da obećam građanima, ali naše jasno očekivanje je da nova poglavlja sa Srbijom treba otvoriti do kraja rumunskog predsedavanja“, rekla je Joksimović.

Ona je izrazila očekivanje da EU i zemlje članica počnu da govore jednim glasom u pogledu budućnosti politike proširenja jer je i za nas to važno jer mi onda moramo da stvorimo, upodobimo našu domaću agendu sa onim što će biti politika EU prema proširenju.

Prema njenim rečima, videće se kako će se i nove institucije nakon izbora i nova struktura postaviti prema politici proširenja.

„Mi verujemo da će ostati visoko na agendi kredibilna i sve ostalo što je vezano za proces evropskih integracija Srbije koje uz sve ove okolnosti koje se javljaju nesumnjivo ostaju najvažniji instrument nase domaće razvojne politike i naš spoljnopolitički cilj“, rekla je ona.

Govoreći o sastanku u Bukureštu, Joksimović je navela da je Rumunija je pozvala države kandidate – Srbiju, Crnu Goru Severnu Makedoniju, Albaniju i Tursku na sastanak na kojem su članice diskutovale o očekivanjima vezanim za nastavak pregovora procesa pregovora tokom predsedavanja Rumunije, ali i šire od toga -. pitanja koja se tiču EU i onih poruka koje nam stizu iz EU i koje su dosta različite

„U tom smislu sam zamolila i tražila u ime Srbije da dobijemo mnogo jasnije poruke iz EU o budućnosti proširenja i da od sada očekujemo da EU počne da govori jednim glasom kada je u pitanju budućnost politike proširenja“, rekla je ona.

„Svi mi znamo već dobro poznatu priču o izazovima sa kojima se EU sada u ovom predizbornom periodu za njih susreće ali to nije nikakvo opravdanja za potrebu da se na jasan način dakle i kredibilnim ponašanjem i poštovanjem onoga što je dogovoreno nastavi proces pregovora“, zaključila je Joksimović.

(Tanjug)