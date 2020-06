EU: Ne zavrćemo ruke, ali bez konačnog rešenja nema članstva

BRISEL, 4. juna ( Tanjug) – Samo nekoliko sati nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje velike pritiske po pitanju rešavanja Kosova i Metohije, iz Brisela stižu tonovi koji idu u prilog toj proceni.

Konačni cilj dijaloga Beograda i Prištine, prema zvaničnoj formulaciji EU, treba da bude sveobuhvatna normalizacija odnosa,a šta to znači – u Briselu, nezvanično, za Tanjug su danas rekli da je to „jasno“ i iznose očekvanje da će se do toga stići za nekoliko meseci.

Na pitanje Tanjuga da li EU, kao glavni posrednik u dijalogu, uzima u obzir činjenicu da se i Srbija mora saglasiti sa rešenjem za sveobuhvatnu normalizaciju, u Briselu odgovaraju da će se Beograd i Priština dogovoriti ”oko čega žele da se dogovore”, a da je EU tu da im ponudi ”podsticaje, kako bi bile spremne da idu što je dalje moguće”

”Ne pritiskamo nikoga, niti zavrćemo ruke. Ako strane nisu spremne da se dogovore, onda neće biti dogovora. Ali, bez dogovora nema evropske budućnosti”, ocenio je visoki EU zvaničnik.

On dodaje da u pitanju ”nije pretnja, već iznošenje očiglednog”, a to je da bez pune normalizacije ni Srbija, ni Kosovo ne mogu ”ni da sanjaju da se priključe EU”.

U Briselu insistiraju na tome da EU želi da primi i Srbiju i Kosovo u članstvo i da zato želi da im pomogne da reše međusobni problem.

”Ima elemenata procesa koje ćemo razmotriti sa partnerima u Bg i Prištini i sa zemljama članicama. Neće biti lako, ali znamo šta je konačna nagrada za dogovor, a ona je atraktivna”, zaključuje EU zvaničnik.

Dodaje se da ako Beograd i Priština postignu ”prelomni sporazum”, EU mora da „ispuni“ svoj deo obaveze.

U cilju usaglašavanja stavova i procesa za nastavak dijaloga Beograda i Prištine specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak do kraja juna planira da poseti i Beograd i Prištinu.

U Briselu dodaju da nije naznačeno da će se nova runda dijaloga održati u junu, već da je cilj da se ona organizuje ”bez odlaganja”, čim uslovi to dozvole.

Naglašava se da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić već izrazio spremnost da se odazove pozivu za nastavak dijaloga, ali i da se čeka da nova vast u Prišini imenuje novog glavnog pregovarača i svoj pregovarčki tim.

Kada je reč o odbijanju predsednika Hašima tačija da učestvuje u dijalogu kome posreduje specijalni predstavnik Miroslav Lajčak, u Briselu ocenjuju da se radi o nekoj vrsti ”taktičke igre” i poručuju da je Tači ”dobrodošao” da se priključi dijalogu u njegovom nastavku.

”Očekujemo intenzivan proces, jer ne bi trebalo da gubimo vreme. Očekujemo i da do rešanja dođe u narednim mesecima, a ne da se proces odugovlači beskonačno. Ako su strane spremne, kao što signaliziraju da jesu, onda bi moglo da se završi za nekoliko meseci”, navodi visoki EU zvaničnik.

U Briselu objašnjavaju i da ishod dijaloga ”nije samo u rukama Beograda i Prištine” već da je u velikoj meri ”u rukama EU i zemlja članica”.

Dodaje se da je ideja o razmeni teritorja kao rešenju za normalizaciju odnosa „prisutna“, ali i da postoji mnogo ”negativnih reakcija, čak i straha” koji takvo rešenje izaziva u regionu.

Dodaje se da je ”mnogo” zemlja članica jasno u odbijanju takvog rešanja, a da „nijedna” nije govorila u korist toga.

”Ideja je da se u regionu promoviše pomirenje, smiri i stabilizuje situacija, a svaka razmena teritorije bi uradila upravo suprotno. Mislim da je ideja razmene teritorija skinuta sa stola jer je opasna i predstvalja bi otvarnja Pandorine kutije”, navodi EU zvaničnik.

U Briselu inistiraju da se normalizacija odnosa Beograda i Prištine mora zasnivati na „modernom rešenju za 21 vek” i ocenjuju da ”razmena ljudi i teritorja to nije”.

(Tanjug)

