EU: Nema saglasnosti o početku pregovora sa Skopljem i Tiranom

Francuska i Holandija, a donekle i još neke članice EU, još su uzdržane prema utvrdjivanju datuma početka pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom o prijemu u EU, jer procenjuju da Skoplje, a posebno Tirana, još nisu ispunili ključne uslove za to, povezane s vladavinom zakona.

To su agenciji Beta u Briselu preneli diplomatski izvori EU koji su naveli da bi odluku o tome trebalo da usaglase u utorak šefovi diplomatija EU, a konačnu reč će imati samit EU u četvrtak i petak.

Ti izvori kažu i da se posebno iz francuskih, holandskih i danskih krugova čulo da bi prihvatljivo rešenje moglo biti da se početak pregovora odobri bar Skoplju – zbog rešavanja spora s Atinom, ali da se odloži odluka o tome kad bi bila prva međuvladina konferencija s EU, dakle sam početak pregovora.

Bugarska je unela novu nedoumicu pošto su i njena Vlada i Parlament tražili da Severna Makedonija svoj jezik ne naziva makedonskim, da istorijske ličnosti poput Goceta Delčeva priznaje jedino kao bugarske, kao i da bugarske snage u Drugom svetskom ratu i njihove zločine više ne nazivaju „bugarskim fašističkim okupatorima“.

Sofija ne kaže izričito da će staviti veto, ali izgleda da zahteva da se to unese u okvir za pregovore Severne Makedonije i EU, dok od Tirane traži da kao „bugarsku nacionalnu manjinu“ prizna izvestan broj stanovnika Albanije slovenskog porekla.

Francuska je, po evropskim diplomatskim funkcionerima, za to da se, kad se steknu uslovi, datum pregovora utvrdi istovremeno i za Severnu Makedoniju i za Albaniju.

Holandski ministar inostranih poslova Stef Blok je izjavio da vlada u Hagu smatra da bi počinjanje pregovora s Tiranom „bilo preuranjeno“, ali da Hag neće staviti veto na odluku ako većina članica EU zaključe da ipak treba krenuti u pregovore s ta dva partnera sa Zapadnog Balkana.

Zvanični Berlin je stavio do znanja da je nemački parlament, Bundestag, odobrio početak pregovora sa Skopljem i Tiranom, ali Pariz i Hag ukazuju na to da je i Bundestag to usvojio s naznakom „kad za to budu ispunjeni uslovi“.

To je naročito podvuklo i Ministarstvo unutaršnjih poslova Holandije, naglasivši da „svi preduslovi moraju biti ispunjeni“ pre početka pregovora. Uz to Vlada u Hagu kaže da se o kandidatima mora dati „odvojeno mišljenje, utemeljeno na zaslugama svakog posebno“.

Zvaničnici u Savetu ministara EU kažu da im zasad nije jasno kakve bi odluke mogli doneti ministri ili šefovi država ili vlada EU, ali dodaju da je u nacrtu zaključaka zasedanja šefova diplomatija Unije prvobitno pisalo da „na osnovu napretka u reformama treba pokrenuti pregovore“ sa Skopljem i Tiranom, ali da u najnovijoj verziji zaključaka toga više nema.

Makedonski premijer Zoran Zaev i šef diplomatije Nikola Poposki će iduće nedelje doputovati u Brisel i Luksemburg da bi u neposrednom razgovoru s ministrima, a moguće is nekim od vođa EU, razjasnili šta se može očekivati.

