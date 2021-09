EU ocekuje Vucica i Kurtija u Briselu do kraja nedelje

BRISEL, 27. septembra ( Tanjug) – EU intenzivno radi na organizovanju sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Briselu na kojem bi se razgovaralo o situaciji na severu KiM i povratku slobode kretanja, a do sastanka bi moglo da dođe već do kraj ove nedelje, saznaje Tanjug u Briselu.

Istovremeno, za ovu nedelju potvrđen je i dolazak u Brisel američkog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, Gabrijela Eskobara sa jednom temom na agendi: situacija na KiM.

Nakon što je iz EU više puta poruceno da je dijalogu u Briselu jedini način za rešavanje trenutne krize na KiM, kao i svih drugih otvorenih pitanja, šef evropske diplomatije, Žosep Borelj, najavio je da će se o situaciji na Severu KiM i slobodni kretanja ”narednih dana u Briselu razgovarati glavni pregovarači” Beograda i Prištine.

”Oba glavna pregovarača koji dolaze u Brisel narednih dana prvi su pozitivan korak. Od ključne je važnosti da oni dođu sa mandatom da razgovaraju o daljem putu i pronađu održiva rešenja koja su u interesu građana”, stoji u pisanom saopštenju Borelja.

U diplomatskim krugovima u Briselu kažu da se još pregovora sa Beogradom i Prištinom oko dolaska delegacija u Brisel, ali ne isključuju da bi do sastanka moglo da dođe veh krajem ove nedelje.

Spekuliše se da bi do sastanka u Briselu moglo da dođe nakon posete predsednice Evropske komisije, Ursule fon der Lajen, koja će sa liderima u Beogradu i Prištini razgovarati 29. septembra.

Istovremeno, u Briselu naglašavaju da očekuju bezuslovnu deeskalaciju situacije na terenu odnosno hitno povlačenje specijalnih policijskih jedinica i uklanjanje blokade puteva neprecizirajući da li je ”povratak na prethodno stanje” preduslov za održavanje najavljenih razgovora u Briselu.

Žosep Borelj upozorava ” i kosovske i srpske lidere” da su ”u potpunosti su odgovorni za sve rizike po bezbednost i blagostanje lokalnih zajednica i na Kosovu i u Srbiji.”

Na pitanje Tanjuga zašto EU uvek koristi formulaciju ”obe strane” kada poziva na uzdržanost od jednostranih akcija, kada je očigledno ko takve akcije sprovodi, portparol EU, Peter Stano, kaže da svaka tenzija na KiM nastaje kao ”akcija ili reakcija na nešto”.

”Kroz istoriju dijaloga i odnosa Beograda i Prištne videli smo međusobna optuživanja. Zato naglašavamo da se sva otvorena pitanja rešavju kroz dijalog kome posreduje EU i to se odnosi na obe strane. To je jedni put napred. U suprotom biće stalno konfrontacija, a mi to ne želimo u našem neposrednom susedstvu”, zaključuje Stano.

Stano za Tanjug takođe ponavlja da su svi dogovori postignuti tokom deset godina dijaloga u Briselu ”validni” i da ih ”niko nije ukidao niti povlačio”.

Da će i SAD ovoga puta podržati ovakav ”diplomatski pristup” EU u rešavanju još jedne krize na KiM, najavio je i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkna, Gabrijel Eskobar.

Eskobar kaže da će SAD koristiti svaku priliku da ”pomognu i podrže napore EU u postizanju dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine”, uključujući i saradnju njega i Lajčka u razgovorima sa liderima i stranama u dijalogu.

Na pitanje Tanjuga da konkretizuje američke korake u rešavanju kosovskog pitanja, Eskobar kaže da SAD preko svojih ambasada u Beogradu i Prištini radi na tome da se strane vrate za sto u Briselu, a postignuti dogovori sporvedu.

”Mi ohrabrujemo lidere da posvete svoju energiju dijalogu, a ne da ga zaobilaze, da primene sve što su oni ili njihovi prethodnici dogovorili u okviru Briselskog procesa”, kaže Eskobar.

Brisel dakle ove nedelje sprema sto za razgovor o situaciji na KiM, a ono što se čeka jeste potvrda o dolasku učesnika.

