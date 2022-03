ZAGREB – Nakon što je u Briselu na predlog Hrvatske u četvrtak usvojen Strateški kompas u kojem je istaknuta ravnopravnost konstitutivnih naroda u BiH, premijer Andrej Plenković kaže da je cela EU prepoznala ustavnu arhitekturu BiH.

Prema njegovim rečima, u zaključcima ovog dokumenta se jasno daje signal da je Evropska unija spremna da se dodatno angažuje s predstavnicima političkih stranaka u BiH da se postigne dogovor u Izbornom zakonu.

„Ovo je dobrosusedski i dobronamerni napor Hrvatske da bi se pronašla rešenja koja će omogućiti stabilnu BiH. Čini mi se da smo ove sedmice dobili jedan dobar paket koji je snažan podsticaj političarima u BiH”, rekao je Plenković novinarima u Briselu, prenela je zagrebačka N1 tv.

Na pitanje kako tumači to da je opozicija u BiH odbacila sankcije Rusiji, hrvatskih premijer kaže da su „odmah to i objasnili“.

„BiH polako dolazi u fazu izborne kampanje i sami od sebe su pokrenuli inicijativu da budu glavni inicijatori. To je nešto što se u normalnim okolnostima ne događa…. Moramo to malo detaljnije da ispitamo…“, rekao je Plenković.

Upitan da li je na sinoć održanom sastanku bilo nekih rezervi zemalja poput Holandije i Nemačke, premijer kaže da je problem što te zemlje ne poznaju kontekst BiH toliko dobro kao što ga poznajemo mi.

“Kako godine prolaze, dolaze ljudi koji ovo znaju iz druge ruke i nemaju nikakve veze s onim što je bilo tamo”, rekao je.

Dodao je da, ako je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik pokrenuo nešto što izgleda kao separatizam i ako EU ima problema i to osuđuje, mnogi se pitaju kako to da je Dragan Čović saveznik Dodiku u BiH.

“Oni što postavljaju pitanja, neka traže odgovore. BiH je takva kakva je. Naša je uloga da relaksiramo tenzije, obnovimo savezništvo i dovedemo sve lidere da se taj dogovor postigne. Kada se to napravi, svi će imati koristi, ali to ne sme ostati na onome na čemu smo sada. To nije normalno, ja njima svima kažem: ‘Da ste vi na našem mestu i da graničite tolike kilometre, isto bi govorili’. Hrvatska je tu da uzme BiH pod ruku i da što pre uđe u EU”, rekao je Plenković.

Treba, kaže, gledati u budućnost.

„Imamo još vremena za postizanje političkog dogovora, pogotovo u kontekstu ruske agresije“, rekao je hrvatski premijer.

