Evropski mediji o Bregzitu: Olakšanje, gubitak i neuspeh – britanska zastava sklonjena za minut (video)

Vest da Velika Britanija izlazi iz EU najvažnija je danas u svim evropskim medijima, a reakcije su uglavnom identične – mnogi izražavaju olakšanje što je ovaj proces završio nakon pune tri godine, ali i zabrinutost oko onoga što sada sledi, prenose mediji u regionu.

Dvoje zvaničnika, muškarac i žena, su za manje od minut spustili zastavu na ulazu u Evropski savet. Oni su preklopili britansku zastavu dva puta u pravougaonik i otišli bez komentara.

– Kao kradljivac u noći, Velika Britanija napušta Evropsku uniju. Način na koji EU gubi jednu članicu po prvi put u istoriji je tragičan poraz za sve – piše belgijski „De Morgen“.

„Irish Times“ piše da je Begzit ogroman gubitak.

– EU će biti slabija… A Irska je izgubila važnog saveznika u Evropskoj uniji – piše ovaj portal.

Belgijski „le Soir“ kaže da je „ovo olakšanje, gubitak i neuspeh“. Ovaj dnevnik naziva Bregit istorijskom prekretnicom.

– Kada London napusti zajednicu, sve ostale članice će se osećati kao siročad, posebno one koje nikad nisu verovale u evropske integracije – piše italijanski „Sole 24 Ore“.

EU će izgubiti veliki deo svoje populacije i osetiti rupu od 60 milijardi evra u svom budžetu, ali i imati samo jednog člana u UN-ovom Savetu bezbednosti koji poseduje nuklearno oružje, piše komentator francuskog „Les Echosa“.

– Rasprava o budućnosti EU podudara se s vrlo delikatnim momentom u međunarodnoj zajednici – piše pak španski „El Pais“.

– Ako se Britanci ikad vrate u Evropsku uniju, to će biti organizacija koja će biti uvelike drugačija od one kakva je sada. Je li to loša stvar – pita se austrijski „Der Standard“.

– Postoji velika zabrinutost u Briselu da s obale stiže veliki konkurent – piše nemački poslovni list „Handelsblatt“.

Bregit bi mogao postati izvor zavisti ako Britanci sada pokažu sve za što su sposobni, izveštava francuski „Le Figaro“.