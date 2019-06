Evropski zvaničnici zabrinuti zbog krize nuklearnog sporazuma s Iranom

Ministri spoljnih poslova Nemačke i Švedske izrazili su danas nezadovoljstvo zbog mogućeg propadanja medjuznarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom.

Oni su upozorili Teheran da će mu povlačenje doneti medjunarodnu izolaciju i kritikujući Sjedinjene Američke Države zbog ugrožavanja decenijskih diplomatskih napora.

Na sastanku o nuklearnom razoružanju u Štokholmu, švedski ministar spoljnih poslova Margot Valstrom izjavio je da je odluka Vašingtona 2015. godine da napusti sporazum bila „veoma kontraproduktivna“, preteći ne samo sporazumu s Iranom, već i kredibilitetu svetskih sila u pregovorima sa Severnom Korejom.

Evropska unija i neke evropske zemlje radile su na spasavanju sporazuma kojim je Teheran je prihvatio da ograniči svoj nuklearni program i obaveže se da nikad neće težiti da napravi atomsku bombu u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija.

SAD su se unilateralno povukle iz tog sporazuma u maju 2018. i ponovo uveo sankcije Iranu.

Teheran je najavio da će 7. jula prestati da poštuju restrikcije oko nivoa obogaćenja svog uranijuma ukoliko druge zemlje potpisnice sporazuma ne požure da nadju način da se minimalizuje efekat američkih sankcija.

Nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas, koji je prošle nedelje bio u Iranu na razgovorima o nuklearnom programu te zemlje, upozorio je da propast sporazuma nije u interesu ni Evrope ni Irana.

„Ne može se sa sigurnošću pretpostaviti da Iran bez sporazuma neće nastaviti da razvija nuklearno oružje“, rekao je Mas.

„Ako bi se Iran povukao iz ovog sporazuma, to bi ga odvelo u medjunarodnu izolaciju i vratio bi se tamo gde je bio pre sporazuma, uključujući sve sankcije“, rekao je on i dodao da Iranu to nije u interesu.

Mas i Valstrom govorili su nakon sastanka o nuklearnom oružiju pred 50. godišnjicu sporazuma o nuklearnom oružju koji je stupio na snagu 1970. godine, a koja se obeležava sledeće godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Argentine, Kanade, Finske, Etiopije, Nemačke, Indonezije, Japana, Jordana, Kazahstana, Holandije, Norveške, Novog Zelanda, Republike Koreje, Španije, Švedske i Švajcarske.

(Beta)