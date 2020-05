Fatalna greška: Tokom vojne vežbe raketom pogođen brod (video)

Najmanje jedan iranski mornar je stradao, a nekoliko je povređeno u nesreći koja se dogodila na vojnom brodu tokom vežbe u Omanskom zalivu, javila je iranska državna televizija. Prema nezvaničnim informacijama, brod je potonuo kada ga je raketa pogodila tokom vojne vežbe.

Multiple reports that #IranianNavy frigate #Jamaran accidentally fired a cruise missile at another Iranian Navy warship #Konarak earlier today in #persianGulf.

Konarak sank.

About 40 personnel were on board Konarak, 22 bodies found so far. pic.twitter.com/wIrI0BKsh8

