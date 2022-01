Fauci optuzio senatora Pola za širenje dezinformacija

VAŠINGTON – Vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti Entoni Fauči, optužio je republikanskog senatora Renda Pola za širenje dezinformacija koje su izazvale pretnje nasiljem upućene Faučiju i njegovoj porodici, a istovremeno odvlače pažnju javnosti od borbe protiv pandemije kovida-19.

Na saslušanju u zdravstvenom komitetu Senata, Fauči je u utorak rekao da je Pol, poslanik iz Kentakija i pristalica bivšeg predsednika Donalda Trampa, bio fokusiran na širenje dezinformacija, a ne na nadzor usmeren na rešavanje zdravstvene kovid krize, koja je do sada usmrtila više od 800.000 ljudi u SAD, prenosi agencija Rojters.

Na Polovoj veb stranici su iznete optužbe na račun Faučija koji “ignoriše dobre savete i laže o svemu, od maski do zaraznosti virusa”.

Senator Pol je optužio Faučija i da kleveta druge naučnike koji se ne slažu sa njim.

Fauči je, međutim, izjavio da Pol iskrivljuje istinu, optužujući ga za lične napade koji, kako tvrdi, nemaju veze sa realnošću.

“On to radi iz političkih razloga. To odvlači pažnju od onoga što svi pokušavamo da uradimo ovde danas, (a to) je da ugušimo epidemiju i pandemiju sa kojom se nosimo, a ne nešto imaginarno“, izjavio je Fauči.

On se ranije suočio sa oštrim kritikama nekih konzervativaca, pa čak i pretnjama smrću dobijenih od ljudi koji se protive merama, kao što su vakcinacija i nošenje maski koje zagovara da bi se zaustavila pandemija.

(Tanjug)

