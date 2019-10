Fazlić najavio obustavljanje pomoći u kamu Vučjak

SARAJEVO – Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, najavio je da će ove gradska uprava prestati da pruža bilo kakvu pomoć migrantima u kampu Vučjak, jer za to nema namenska sredstva.

Biće obustavljeno dopremanje vode i odvoz smeća, a Crveni krst će prestati s dostavom obroka, potvrdio je za Avaz Fazlić.

Rekao je da je Grad Bihać, preko svojih javnih preduzeća, pruža sve vrste usluga u kampu Vučjak, a da je u četvrtak poslao dopis da to više neće činiti.

A to, kako je rekao, znači da ako se ne nađe neko drugi ko će to da plaća, to praktično znači da toga neće biti, jer grad za tu namenu više nema sredstava.

„Ne možemo više trošiti sredstva građana Bihaća na nešto što nije planirano“, kazao je Fazlić.

Vlada Federacije BiH, naime, obezbedila je četiri miliona maraka za rešavanje migranatske krize u Unsko-sanskom kantonu, a nedavno je premijer FBiH Fadil Novalić pozvao Vladu USK da hitno deo sredstava doznači Bihaću koji nosi najveći teret migrantske krize na svojim leđima.

Fazlić, međutim, kaže da nisu dobili „ni marku“.

(Tanjug)