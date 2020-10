Fotografija premijerke koja je podelila javnost – izazovna ili smerna?

Fotografija premijerke Sane Marin (34) koja je pozirala za modni časopis, podelila je Finsku. Dok je jedni kritikuju zbog previše smelog izdanja, drugi Finci i Finkinje dele slične fotografije na društvenim mrežama u znak podrške.

Sana Marin, najmlađa premijerka na svetu, pozirala je za finski modni časopis obučena samo u blejzer ispod kog nije bilo ničega.

Fotografija je prvo objavljena na Instagram nalogu magazina, a usledila je lavina kritika korisnika društvenih mreža, koji su tvrdili da je takav izgled neprimeren za nekoga ko se nalazi na poziciji premijera.

Međutim, usledila je odbrana premijerke i na društvenim mrežama, ali i u finskim medijima, koji su hvalili njenu „lepotu, snagu i samostalnost“. Pojedinci su komentarisali i da je Marin „najlepša premijerka na svetu“.

​Na društvenim mrežama pokrenuta je i kampanja podrške, kojoj se uglavnom pridružuju žene.

Mnogi su se na društvenim mrežama prisetili i prethodnih finskih političara i njihovih spornih fotografija.

Please meet our Prime Minister Marin (on the left) and member of the European Parliament, representing the Finns Party, Teuvo Hakkarainen (on the right) in the recent PR photos. One of the photos has been claimed to be inappropriate and tasteless. Guess which one? Oh man. pic.twitter.com/Q65fiqrX3P

— Jussi P. Laine (@JussiPLaine) October 9, 2020