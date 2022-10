Gervala-Švarc: Reciprocit nije agresija

NJUJORK – Ministarka spoljnih poslova privremenih institucija u Prištini Donika Gervala-Švarc

danas je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

posvećenoj šestomesečnom izveštaju o radu Unmika optužila Beograd da svoje obaveze krši proteklih 10 godina.

Ona je rekla i da „reciprocitet nije agresija“, već da je to „najbolja međunarodna praksa“.

Gervala Švarc je dodala da se približava rok za zamenu tablica i apelovala na Savet bezbednosti i međunarodnu zajednicu da utiču na Srbiju da, kako je rekla, da ne pokušava da izazove nasilje ponovo na kraju ovog meseca.

Ona je zahvalila KFOR-u, NATO i SAD što su pomogli da se smire tenzije prošle i ove godine, dodajući da je kosovska policija uz pomoć KFOR-a, „resila uspešno krizu“.

Iznela je tvrdnju i da je „90 odsto stanovništva zamenilo“ registarske tablice.

Gervala je istovremeno optužila Srbiju da predstavlja drugu najveću pretnju za evropsku bezbednost, posle Rusije, tvrdeći da se „duhovi prošlosti vraćaju“, a da „idealogija srpskog sveta može da dovede do rata“.

Gervala Švarc tvrdi i da Kosovo „ne provocira nikoga“, i da želi dijalog.

„Kosovo želi da ima pravi dijalog, ali da bismo imali pravi dijalog, moramo da postavimo stvari na svoje mesto, a to je obostrano priznanje. To je gotova stvar, a i Srbija će morati to da prizna“, rekla je Gervala Švarc.

Ona je navela i da će se Priština prijaviti za članstvo u Evropskoj uniji ove godine, a „uskoro i u NATO“, kao i da veruju da će Kosovo biti sledeća članica Saveta Evrope.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.