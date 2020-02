Glišić: Srbi na kruzeru dobro, čekaju se rezultati testa

TOKIO – Ambasador Srbije u Japanu Nenad Glišić izjavio je danas da se na brodu „Dajmond prnices“ kod Jokohame nalazi još 11 državljana Srbije, članovi posade čije testiranje bi trebalo da bude okončano danas.

Dvoje srpskih državljana, putnika, juče je stiglo u Beograd, a treći državljanin, član posade, je evakuisan italijanskim avionom do Rima.

„Preostali državljani Srbije na brodu su ranije od kompanije „Princes kruzer“ dobili informaciju da će biti uveden novi karantin bez obzira na rezultate testa“, rekao je Glišić za TV Prva.

Istovremeno, kako je dodao, član posade iz Crne Gore koji je juče pozitivno testiran još uvek se nalazi u izolaciji na brodu i čeka premeštaj u medicinsku ustanovu.

Amasada Srbije u Tokiju je u stalnom kontaktu sa ovim državljnima Srbije i državljaninom Crne Gore.

Oni se za sada osećaju dobro i dobro su raspoloženi, a jedina neizvesnost je oko izlaska sa broda.

„Ako budu negativno testirani oni mogu da izađu sa broda odmah ako imaju način da se vrate na destinacije na koje žele“, rekao je ambasador i dodao da se razmatraju sve opcije evakuacije, a da do tada moraju da ostanu u karantinu.

Glišić je dodao i da je crnogorski državljanin na brodu dobro, da nema simptome i da čeka drugi test. Ambasada insistira kod japanskih nadležnih službi da on što pre bude prebacen u medicinsku ustanovu i očekuje da se to realizuje.

Prema poslednjim informacijama, od putnika i posade broda od početka karantina ukupno je 634 osobe testirano pozitivno.

„Juče je iskrcana poslednja grupa negativno testiranih putnika. Na brodu je još oko 300 putnika i oko 1.000 članova posade. Još je otvoreno kada će svi otići sa broda“, rekao je Glišić.

On je ukazao i da se situacija u Japanu po pitanju širenja koronavirusa pogoršava imajući u vidu da je sve veći broj obolelih i da je Japan posle Kine druga zemlja po broju zaraženih.

