Gorbačov objavio pobednika u Hladnom ratu

Završetak Hladnog rata između Sovjetskog Saveza i zemljama Zapada bila je zajednička pobeda, međutim Zapad je sebe proglasio pobednikom bez razmišljanja kako će to Rusija da prihvati, izjavio je bivši sovjetski predsednik Mihail Gorbačov u intervjuu za nemački list „Velt am zontag“.

„Kraj Hladnog rata bila je naša zajednička pobeda, ali su se zapadni političari, a pre svega Sjedinjene Američke Države, sebe proglasili pobednicima. Oni su trubili o tome na sva zvona. I usput, mediji su ih u tome pratili“, odgovorio je Gorbačov na pitanje o postupcima Zapada nakon završetka Hladnog rata.

Prema njegovim rečima, lideri zapadnih zemalja nisu uzeli u obzir kako će takvo tumačenje kraja sukoba shvatiti Rusija i kako će to uticati na buduće odnose. Pri tome je Zapad počeo da se ponaša kao da mu je „sve dozvoljeno“, da koristi silu bez odobrenja SB UN, da krši međunarodne sporazume, uvodi sopstvene termine, dodao je bivši predsednik SSSR-a.

„Umesto da su stvorili novu arhitekturu zajedničke bezbednosti u Evropi, pokrenuta je ekspanzija NATO i saveznice su se proglasile garantom mira na našem kontinentu i van njega“, rekao je Gorbačov.

Gorbačov je konstatovao da zapadne zemlje „nisu prošle iskušenja nove epohe“ i to je glavni razlog trenutnih nesuglasica između njih i Rusije.

„U poslednje vreme u Evropi neki političari sve ozbiljnije počinju da razmišljaju da pokušaji izolacije Rusije štete svima i da je potrebno zajednički tražiti rešenje koje odgovara svim stranama. Znam da i Rusija razmišlja o tome“, zaključio je bivši sovjetski lider.

Hladni rat je globalna geopolitička, vojna, ekonomska i ideološka konfrontacija u periodu između 1946. i kraja 1980-ih godina između bloka dveju država na čelu sa SSSR-om i Sjedinjenim Američkim Državama. U decembru 1989. Gorbačov i američki predsednik Džordž Buš zvanično su objavili o kraju Hladnog rata, a dokumentovani kraj konfrontacije zaključen je Pariskom poveljom za novu Evropu 1990.

(Sputnjik)