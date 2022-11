Građani protestovali u Podgorici zbog izmena Zakona o predsedniku Crne Gore

Građani Podgorice protestovali su večeras protiv odluke skupštine da usvoji izmene Zakona o predsedniku Crne Gore, kojim nameravaju da Mila Đukanovića ograniče u ustavnim nadležnostima i izaberu poslanika i bivšeg diplomatu Miodraga Lekića za novog premijera.

U jednom trenutku su pokušali da sruše ogradu kod skupštine, ali u tome nisu uspjeli. Ispred skupštine je trenutno mirno a građani su se razišli.

Nekadašnji predsednik mladih Liberalnog saveza Crne Gore Peđa Vušurović istakao je ispred Skupštine Crne Gore da uprkos svim proruskim i prosrpskim snagama, Crna Gora nije svezana.

On je istakao kako su danas na ulici kojom su gazili i hodali Crnogorci svezanih ruku, ali nikad svezane svesti i glave.

„Crna Gora nije svezana i uradiće sve da tih lisica na njenim rukama ne bude. Vi ste oni koje nije trebalo kupovati i koji nemate putera na glavi. Svi smo prolazni, samo je Crna Gora jedna“, istakao je Vušurović ispred skupštine.

On je istakao da se partije danas dele na one koji su za Crnu Goru i protiv nje.

„Naš glas je ključan i naša je reč je zadnja. Danas je u pitanju politička, državna i nacionalna sudbina Crne Gore i Crnogoraca. Ulog je najveći. Crna Goro, ‘ajde u narednih sedam dana da sačekamo šta će nam poručiti iz kuće predsednika Crne Gore“, poručio je Vušurović.

Okupljeni građani, pozvali su predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da u roku od sedam predoči plan borbe.

Građani su nosili tranparente sa kojih poručuju: „Ne državnom udaru“, „Non passaran“… Skandirali su: „Izdaja, izdaja…“, „Ne damo državu“ i „Evo stižu Crnogorci“. „Što ste na nas digli hajku, četničku vam j… majku“, uzvikivali su ispred parlamenta.

Oko skupštine bile su okupljenje policijske jedinice sa opremom za razbijanje demonstracija.

Pojedini mediji su preneli da je na protestnu šetnju građane pozvala Grupa građana Cetinja.

Protestu su prisustvovali pojedini poslanici procrnogorskih stranaka.

EU, Velika Britanija i SAD su saopštile da su zabrinute zbog usvajanja zakona i rasta tenzija u Crnoj Gori te da ulazi u ustavne nadležnosti predsednika.

Skupštinska većina od 41 poslanika koju predvode DF, Demokrate i Građanski pokret Ura usvojili su 2. novembra rano ujutro izmene Zakona o predsedniku Crne Gore, kojim namjeravaju da Mila Đukanovića ograniče u ustavnim nadležnostima i izaberu poslanika i bivšeg diplomatu Miodraga Lekića za novog premijera.

Usvajanje izmena zakona koje otvaraju put da kandidat parlamentarne većine, poslanik i diplomata Miodrag Lekić, bude imenovn za madatara, Demokratska partija socijalista DPS je okarakterisala kao „ustavni puč“, nazvala uvodom u „političku radikalizaciju“ u zemlji i pozvala tužilaštvo da reaguje i preispita da li u postupanju parlamentarne većine i rukovostva skupštine ima elemenata krivičnog dela.

Slične ocene o kršenju ustava saopštile su i ostale partije, koje su se oštro protivile predloženim izmenama.

Pojedini pravnici i deo nevladinog sektora je danas oštro reagovali navodeći da je usvojeni Zakon suprotan Ustavu.

Ustavni sud medjutim ne funkcioniše jer nema dovoljan broj sudija.

Ograničenja se prema izmjenama Zakona, odnose na proceduru izbora mandatara za sastav vlade koja se prenosi na skupštinsku većinu i na postavljanje i opoziv ambasadora, što se sa Đukanovića praktično prenosi na vladu.

Prema Ustavu Crne Gore, isključiva nadležnost predlaganja mandatara za sastav nove vlade pripada predsedniku države. Oni su u septembru kandidovali Lekića za mandatara ali je Đukanović to odbio jer nisu dostavili potpise podrške mandataru u predviđenom roku. Uz to, nisu, iako to propisuje Ustav, obavili konsultacije sa njim.

Umesto predloga mandatara, Đukanović je zatražio skraćenje mandata skupštini kako bi bili raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Parlamentarna većina je odbila Đukanovićev predlog da se izborima razreši politička kriza.

(Beta)

