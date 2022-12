„Građani Rajha“ posebno opasni zbog iracionalnosti

BERLIN – Pripadnici organizacije „Građani rajha“ posebno su opasni zbog svoje „iracionalnosti“, ukazao je predsednik Savezne službe za zaštitu ustavnosti Tomas Haldenvang.

Haldenvang je, u intervjuu agenciji DPA, koji prenose nemački mediji, ukazao da je nedavno hapšenje njihovih pripadnika pokazalo koliko su uspeli da se umreže na nivou države.

Objasnio je da se radi o „heterogenoj pomešanoj sceni“, i da se u njoj nalaze „Građani Rajha“, desničarski esktremisti, aktivni ili bivši članovi „Alternative za Nemačku“ (AfD), pristalice raznih teorija zavere.

Početkom decembra, po nalogu tužilaštva, uhapšeno je 25 ljudi koji su osumnjičeni za terorističko umrežavanje, sa namerom sprovođenja državnog udara.

Haldevang očekuje da će istraga biti vođenja i protiv drugih koji su deo te scene.

On je istakao da je ta grupa opasna zbog svoje iracionalnosti, i to ne u smislu da postoji ozbiljna zabrinutost da su mogli da uspešno sprovedu puč, jer za to ih je bilo malo i koristili su pogrešna sredstva, ali pokušaj državnog udara može imati teške posledice.

Haldevang je upozorio i da se AfD, prema oceni Službe kreće u pravcu krajnje desnice.

„Snage koje pokušavaju da iz stranke potisnu ekstremističke tendencije gotovo više ne primećujemo“, objasnio je on.

S tim u vezi ukazao je i na istupanje iz AfD bivšeg lidera stranke Jerga Mojtena i poslanice Joane Kotar.

Takođe, navodi da je ove godine Služba uoči da su desničarski ekstremisti, kao što je Bjern Heke, dobili snažan uticaj u stranci.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.