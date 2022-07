Građani Tunisa glasaju na referendumu o novom ustavu

TUNIS – Građani Tunisa glasaju danas na referendumu o novom ustavu.

Kritičari predsednika Kaisa Saida pribojavaju se da će novi ustav da naruši demokratiju koja je nastala iz revolucije 2011. godine, davajući mu na taj način skoro potpunu vlast, prenosi agencija Rojters.

Glasanje se održava na prvu godišnjicu od Saidovog raspuštanja parlamenta, kada je uspostavio vanredno stanje.

Podeljene opozicione stranke u Tunisu nazvale su njegove poteze državnim udarom, koji rizikuje vraćanje Tunisa u autokratsku eru od pre revolucije i „zabijanje poslednjeg eksera u kovčeg ustanka arapskog proleća 2011. godine“.

Kako navodi britanska agencija, nije jasno kada će biti objavljeni rezultati posle zatvaranja birališta, ali uz malo očiglednog entuzijazma za glasanje kod većine Tunižana i bojkot glavnih stranaka, analitičari očekuju glas „za“ sa malom izlaznošću.

Jedan od građana rekao je da nije zainteresovan za glasanje, kao i da nema nade za promenu.

„Kais Said neće ništa promeniti. On samo želi da ima sva ovlašćenja“, poručio je on.

Prema Saidovim pravilima za referendum, za usvajanje novog ustava nije potreban minimalni nivo učešća među 9,2 miliona registrovanih birača.

Naveo je da će ustav stupiti na snagu kada budu objavljeni konačni rezultati, ali nije rekao šta će se desiti u slučaju da ga birači odbace.

Skoro sve glavne političke partije i organizacije civilnog društva u zemlji osudile su njegov jednostrani pristup prepravljanju ustava i legitimnosti referenduma, ali nisu uspele da izgrade jedinstven front, navodi Rojters.

(Tanjug)

