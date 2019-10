Gradonačelnici u borbi za čistiji vazduh u 35 gradova sveta

KOPENHAGEN – Više desetina gradonačelnika sa svih kontinenata danas se obevezalo da će stvoriti uslove ze čistiji vazduh i time uticati na poboljšanje zdravlja ljudi u gradovima, a u sklopu borbe protiv klimatskih promena.

Više od 90 odsto ljudi udiše zagađeni vazduh, koji izaziva bolesti i smrt, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija (WHO), preneo je Rojters.

Zagađenost vazduha godiđšnje ubije sedam miliona ljudi, uglavnom u gradovaima, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš na samitu C40 svetskih gradonačelnika u Kopenhagenu.

Čelnici više od 90 gradova koji predstavljaju preko 700 miliona ljudi i četvrtinu svetske ekonomije sreli su se u danskoj prestonici ove nedelje da bi podstakli na akcije protiv klimatskih promena.

Od Los Anđelesa do Tokija, 35 gradova se obavezalo da će ispuniti minimum nivoa kvaliteta vazduha po standardima WHO do 2030. godine, što bi, kako su naveli, moglo da spase 40.000 života godišnje.

„Toksično zagadenje vazduha je globalna kriza i na nama kao gradonačelnicima je fundamentalna odgovornost da zaštitimo javnost od ovog nevidljivog ubice“, rekao je gradonačelnik Londona Sadik Kan.

Gradonačelnik Lisabona Fernando Medina je rekao da je portugalska prestonica u aprilu snizila cenu karata za javni prevoz nakon čega je postigla porast korišćenja tog prevoza od 30 odsto i povećala zelene površine.

Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala je izjavio da taj grad planira da se potpuno prebaci na električne autobuse u roku od sedam godina.

Gradonačelnica Pariza An Idalgo je izjavila da grad postavlja senzore u školama i autobusima za merenje nivoa zagadenja i da je planirana zabrana svih dizel vozila u Parizu do 2024. i svih automobila na tečno gorivo do 2040. godine.

(Tanjug)