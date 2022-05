Više od 200 civila i dalje je sa pripadnicima ukrajinskih snaga u velikoj čeličani Azovstalj u Marijupolju, izjavio je danas gradonačelnik Vadim Bojčenko.

On je rekao da je oko 100.000 civila još u gradu na jugu Ukrajine koji su zauzele ruske snage, prenosi Rojters.

Foto Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard via AP

(Tanjug)

