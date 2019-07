Gruzija prepoznala Srbiju kao naozbiljnijeg kandidata za EU

BATUMI – Gruzija je prepoznala Srbiju kao najozbiljnijeg kandidata za članstvo u EU, državu sa ozbiljnom i realnom perspektivom članstva, izjavila je danas ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović koja učestvuje na dvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji „Evropski put Gruzije – partnerstvo koje znači, 10 godina posle“, u gruzijskom gradu Batumiju.

Joksimović je istakla da je Gruzija upravo zato i pozvala srpsku ministarku na skup, jer Srbiju vidi kao vodeću zemlju tog procesa, od koje može mnogo da nauči i da čuje iskustva.

U tom smislu, ministar je podvukla da je Srbija voljna i otvorena da i Gruziji i svima koji su zaineteresovani pomogne u procesu evropskih integracija i podržava evropsku perspektivu svih koji je žele.

„To je naišlo na dobar odziv“, rekla je Joksimović za Tanjug i dodala da će sa ministrom spoljnih poslova Gruzije, tokom posete toj zemlji, potpisati sporazum o saradnji dve zemlje.

Ministar je navela da se u Batumiju obeležava 10 godina Istočnog partnerstva, velikom projekta koji je svojevremeno EU pokrenula sa Ukrajinom, Belorusijom, Moldavijom, Azerbejdžanom i Jermenijom i Gruzijom koje imaju sporazume o pridruživanju, ali kojima nije garantovano članstvo u EU kao krajnji cilj.

To neke od zemalja, koje su napredne u tom procesu poput Gruzije, donekle i frustrira, primetila je Joksimović, te navela da je bilo važno sageldati sta su zapravo poruke nakon 10 godina politike istočnog parterstva i kakva je perspektiva.

Joksimović je istakla da je i na panelu ukazala da bi politika proširenja bila „klinički mrtva“ da Srbija nije u junu otvorila jedno poglavlje u pregovorima sa EU i potpisala IPA paket za 2018. godinu, s obzirom da niko drugi iz regiona tzv ZB nije napravio nijedan korak u procesu EI.

„Srbija je, zahvaljujući reformama i onome što smo sprovodili, nastavila i, na neki način održala živom politiku proširenja Unije u ovom trenutku“, rekla je Joksimović.

Ona je podsetila da postoje obećanja i za druge zemlje u regionu u vezi sa početkom pregovora sa Unijom, koje Srbija podržava.

Joksimović je najavila i dolazak predsednika Francuske Emanuela Makrona u dvodnevnu posetu Srbiji, ističući da je važno za našu zemlju da čujemo iz prve ruke kakva su razmišljanja jedne od najavžnijih članica EU u pogledu budućnosti proširenja.

Ali, isto tako je važno da i drugi čuju, a prilika za to je skup u Gruziji, kakva su razmišljanja jedne ozbiljne, uznapredovale zemlje u procesu evrointegracija, kao što je Srbija, o budućnosti procesa.

Joksimović je podvukla da svi moraju biti kredibilni partneri, i EU prema državama kandidatima i kandidati prema EU, ali, što je i najvažnije, prema građa koji imaju očekivanja da se pored reformi dođe do punopravnog članstva u realnoj, doglednoj perspektivi.

„Da bismo svi bili odgovorni, moramo pre svega, svi da budemo iskreni i da održimo živom politiku proširenja, ali i međusobno poverenje“, istakla je Joksimović.

Na skup je, kaže, došao i njen mađarski kolega Peter Sijarto, kao ministar spoljnih poslova zemlje koja dosledno i principijelno podržva kredibilnu politiku proširenja, a otvorena je i za produbljivanje istočnog partnerstva.

Pored toga, prisutni su i ministri spoljnih poslova brojnih država članica EU, tako da se na skupu mogu čuti različite percepcije i očekivanja od procesa evrointegracija.

Joksimović je naglasila da kredibilitet tog procesa mora da bude sačuvan, što je, kaže, prenela i kolegama, koji su bili saglasni sa njom.

Prema njenim rečima, ako postoji mogućnost članstva i ako je Srbija kao država kandidat pre svega okrenuta reformama, važno je da kredibilitet procesa ostane.

Joksimović je napomenula da se reforme svakako sprovode zbog građana, ali da su one vodeća i „transformativna“ snaga tog procesa, odnosno ne bismo bili u procesu evrointegracija da na kraju nema članstva kao dodatne vrednosti.

„Dakle, ako ispunjavamo uslove – očekujemo da postanemo članica“, podvukla je Joksimović.

U tom smislu, dodala je da su očekivanja zemalja istočnog partnerstva nešto drugačije, jer su one svesne da nije realno da se pitanje njihovog članstva u dogledno vreme uopšte otvori, ali da su zaineteresovane za sam proces pridruživanja i benefite koje on nosi, u pogledu stabilizacije, ekonomskih reformi i demokratizacije društva.

Joksimović je danas govorila na panel sesiji „Život posle pridruživanja – u potrazi za značajnijom svrhom“, a predviđeno je i sastanak ministarke i predsednika Gruzije Salome Zurabičvili,.

U petak će ministarka Joksimović i šef diplomatije Gruzije David Zalkaliani potpisati Memorandum o saradnji u oblasti evrointegracija.

