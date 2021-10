GS: Srpska ima pravni osnov da vrati nadležnosti

BANJALUKA – Republika Srpska ima utemeljenje u Ustavu BiH za donošenje pravnih akata kojim će povući ranije datu saglasnost za prenošenje nadležnosti i formiranje Oružanih snaga, Visokog sudskog i tužilačkog saveta i Obaveštajno-bezbednosne agencije, tvrde pravni stručnjaci.

Prema pojašnjenjima stručnjaka, član tri Ustava BiH, koji govori o pravnom poretku i nadležnosti institucija, jasno i precizno kaže da „sve vladine funkcije i ovlašćenja koja nisu ovim Ustavom izričito poverena institucijama BiH pripadaju entitetima“, piše banjalučki Glas Srpske.

I Ustav Republike Srpske daje za pravo Narodnoj skupštini Republike Srpske da ospori sve neustavne nadležnosti BiH, jer član tri kaže da „Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom BiH izričito prenesene na njene institucije“.

Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić kaže za Glas Srpske da institucijama BiH njenim Ustavom nisu poverene nadležnosti u oblasti odbrane, pravosuđa i bezbednosti.

„Republika Srpska jeste dala saglasnost za formiranje OS BiH, VSTS-a i OBA, ali to nikada nije postalo deo Ustava BiH, tako da su nesuvisle tvrdnje da se povlačenjem saglasnosti krši Ustav BiH. Volio bih da svi oni koji to tvrde precizno kažu koji to član Ustava BiH se krši, istakao je Lukić, koji je bio i u delegaciji Srpske na mirovnim pregovorima u Dejtonu.

(Tanjug)

