Gvaido dao ultimatum vojsci: Imate osam dana

Samoproglašeni predsednik Venecuele Huan Gvaido pozvao je vojsku da podrži promene u zemlji i dao pripadnicima oružanih snaga na razmišljanje osam dana.

„Približava se 23. februar, gospodo iz Oružanih snaga. Vrlo važan datum za venecuelansko društvo, ne samo jer imamo mogućnost da zaustavimo vanrednu situaciju, koja danas ubija i direktno i indirektno, već i da se otvore vrata za promene u Venecueli. Imamo mogućnost, imate osam dana da stanete na stranu Ustava“, izjavio je Gvaido na forumu „Nacionalna naftna industrija: Strategija i perspektive“.

„Mogu da kažem da ključni generali i političari koji podržavaju Madura vode stalne pregovore sa opozicijom. Predsednik to ne vidi, jer se to radi tajno“, rekao je on za „Foks njuz“.

Prema njegovim rečima, Venecuela ima 2.000 generala, što je „više nego što imaju sve države NATO-a zajedno“. On navodi da je baš u vojsci najveća korupcija.

U Venecueli su 21. januara počeli masovni protesti protiv aktuelnog predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Predsednik Parlamenta Venecuele Huan Gvaido se 23. januara proglasio za privremenog šefa države. Sjedinjene Američke Države i niz drugih zemalja su priznale Gvaida i zahtevaju od predsednika Venecuele Nikolasa Madura, kog ne smatraju legitimnim šefom države, da ne dozvoli nasilne akcije protiv opozicije. Maduro je Gvaida nazvao „marionetom Sjedinjenih Američkih Država“. Rusija, Kina i niz drugih država podržale su Madura kao legitimnog predsednika Venecuele.

(Sputnjik)