Haos: Obilne snežne padavine u Francuskoj uzele prvu žrtvu, bez struje 145.000 domaćinstava (video)

Oko 145. 000 ljudi ostalo je bez struje u jugoistočnoj Francuskoj nakon prvih obilnih snežnih padavina, saopštila je organizacija za upravljanje prenosnom mrežom.

Heavy snow in southeastern France downs trees, kills 1, knocks out power to 200,000 households — Earth Changes — https://t.co/6nTAnBdJ6z https://t.co/smSU90HyKI

„Mesta koja su ostala bez električne energije su Drom, Izer, Roan, Loara i Ardeš“, saopštio je operater, i dodao da su tehnički timovi na terenu kako bi u najkraćem roku otklonili kvar.

Central and southeastern France were hit by a powerful snowstorm on Nov. 14, that has reportedly caused at least one death. https://t.co/OAhpvlhc4o pic.twitter.com/cmIlTJoPEt

— Zachary's Weather (@ZacharysWeather) November 16, 2019