Haos u Sudanu: Izvršen vojni puč, predsednik UHAPŠEN (video, foto)

Predsednik Sudana Omar Bašir podneo je ostavku na svoju dužnost, a trenutno su u toku konsultacije o formiranju prelaznog saveta, prenosi agencija Rojters pozivajući se na izvore u Vladi.

Ranije je portal „El Hadat“ i libanska televizija „Majadin“, pozivajući se na izvore, javili da je sudanska vojska smenila predsednika Bašira i otpustila Vladu.

​Novine „Hadat“ su takođe potvrdile ostavku Omara Bašira.

Istovremeno, „Skaj njuz Arabija“ je javila da je šef države u kućnom pritvoru. Takođe se navodi da su pritvoreni aktuelni i bivši visoki zvaničnici iz okruženja predsednika. Među njima su načelnik predsedničke garde i bivši ministar odbrane Abdel Rahim Muhamed Husein, kao i lider vladajuće partije Nacionalni kongres Ahmad Harun. Prema njihovim informacijama, uhapšeno je više od 100 ljudi.

Stanovnici glavnog grada Sudana masovno su izašli na ulice sa zastavama zemlje, slaveći ostavku predsednika Bašira još pre zvanične objave o njoj. Stanovnici uzvikuju parolu „Pobedili smo“.

Saobraćaj u gradu je otežan.

​Agencija Rojters je, pozivajući se na državnu televiziju, ranije prenela da će sudanska armija uskoro dati važno saopštenje.

Televizija navodi da će vojska saopštiti o stvaranju vojnog saveta koji će upravljati državom tokom prelaznog perioda. Takođe se dodaje da bi taj period mogao da traje godinu dana.

Lokalni mediji tvrde da je predsednik Bašir sprečen da izađe iz Sudana.

​Sudanski list „Sudan tribjun“ izveštava da je u Hartumu održana vanredna sednica Generalštaba Oružanih snaga zemlje bez učešća predsednika Bašira. Prema pisanju lista, vojska takođe kontroliše državnu televiziju: na televiziji se emituju „vojni marševi“, a vojska obećava da će uskoro dati „važno saopštenje“.

„Sudanska vojska je odlučila da svrgne Omara Bašira sa svih njegovih funkcija, kao i zamenike i pomoćnike i da smeni Vladu“, saopštila je televizija.

Thousands of people took to the streets in #Khartoum (video from Nile Sud) cheering and chanting pro-army slogans in anticipation of the briefing where the junta government formation is expected to be announced #SudanUprising #SudanProtests pic.twitter.com/YJ6LBDacle

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) April 11, 2019