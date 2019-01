Haos zbog snega: Vojska evakuisala đake (foto)

Vojni helikopteri evakuisali su nemačke srednjoškolce koji su došli na zimski odmor u Austriju ali su skoro nedelju bili zarobljeni u hotelu snega u zemlji.

Austrijska vojska je saopštila da je poslala dva helikoptera da evakuiše 66 đaka i nastavnika iz skijališta Kasberg u Grinauu u centralnoj Austriji gde su stigli u subotu na skijaški odmor, ali nije bilo ništa od skijanja zbog višemetarskg snega koji je pao u velikom delu zemlje.

Skijalište Kasberg, kao i druga austrijska skijališta zatvoreno je nekoliko dana zbog rizika od lavina, pada drveća ili prekida struje.

Srednjoškolci su uprkos lošoj sreći što se tiče snega bili raspoloženi i ispunjavali vreme društvenim igrama, pošto nije bilo struje za telefone ili televiziju, prenose mediji.

Do tri metra snega i čak više na nekim mestima palo je od prošlog četvrtka na zapadu i u centru Austrije. Instalacije za skijalište Lozer u Štajerskoj, na visini od 1.500 metara potpuno su nestale pod pet metara snega.

Oko 500 vojnika bilo je na terenu danas da oslobode krovove i puteve u mestima gde je situacija najkritičnija. Još hiljadu vojnika je u pripravnosti, spremno je da interveniše u slučaju potrebe, saopštila je vlada.

Takođe se sprovode hitne operacije evakuacije iz mesta blokiranih snegom više dana.

Vojska, vatrogasci i timovi civilne zaštite žele da iskoriste današnje smirenje vremenskih prilika da intervenišu pre novih padavina očekivanih ovog vikenda.

Rizik od lavina je i dalje vrlo visok i stanovnici nekih krajeva Insbruka, glavnog grada Tirola okruženog planinama, zamoljeni su da zaštite vrata i prozore svojih kuća.

Nevreme pogada i jug Nemačke gde je vojska takođe pozvana kao pojačanje za operacije čiščenja snega i evakuacije.

Više vozača provelo je noćas noć u svojih vozilima na autoputu A8 jugoistočno od Minihena pre nego što je saobraćaj ponovo jutros uspostavljen. Oko 90 letova otkazano je danas na aerodromu u Minhenu.

Kao i druga mesta u regionu čuveno skijalište Garmiš Partenkirhen u Bavarskoj proglasilo je stanje prirodne katastrofe. Jedan devetogodišnji dečak stradao je juče kada ga je poklopilo drvo koje se srušilo pod teretom snega.

This Alpine town has been half evacuated – authorities believe an avalanche could happen any time. Even the mayor left his home. #Austria #Snow #Avalanche pic.twitter.com/En71i5RCgT

— Amien Essif ☕️📓 (@AmienChicago) January 10, 2019