Haško tužilaštvo traži produženje pritvora Saljihu Mustafi

HAG – Specijalizovano tužilaštvo Kosova zatražilo je da se nekadašnjem komadantu u OVK Saljihu Mustafi produži pritvor, dok je njegova odbrana zatražila da mu sud odbori privremeno puštanje na slodobodu.

Odluku će početkom sledeće sedmice doneti sudsko veće Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, koje treba da mu sudi po potvrđenoj optužnici.

Mustafa je u pritvoru u Hagu skoro osam meseci, od hapšenja na Kosovu 24. septembra prošle godine.

On će biti prvi šef u OVK kojem će početi suđenje pred Specijalizovanim većima, a Tužilaštvo smatra da je upravo to jedan od razloga zbog kojih je povećana opasnost od njegovog bekstva, i smatra da on mora da ostane u ptivoru.

Takođe smatra da i dalje postoji opasnost visok rizik da će ometati postupak koji se protiv njega vodi pred tim sudom, da će uticati na svedoke kao i žrtve, da bi mogao da počini nova krivična dela ukoliko se nađe na slobodi.

„Identifikovanim rizicima, uzetim u obzir pojedinacno ili zajedno, može se efikasno upravljati samo ako se on nalazi u pritvorskom objektu“, navelo je tužilaštvo.

Obrana Mustafe je prethodno tražila od sudije da mu ukine pritvor sa ili bez posebnih uslova, tvrdeći da neće pobeći, da je porodičan čovek, da je vezna za Kosovo…

Mustafa je uhapšen 24. septembra i izručen Hagu gde se nalazi u pritvoru i čeka suđenje po optužnici koja je potvrđena 12. juna, a objavljena 28. septembra.

U njoj se pored ostalog navodi da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Tereti se u četiri tačke za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

On je na statusnoj konferencij krajem oktobra negirao po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova najavio je da će se, pored ostalog braniti alibijem.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.