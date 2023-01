HDZ-ovka Burić treba da se izvini Katarini Peović

ZAGREB – Nezavisni poslanik u Zeleno-levom bloku hrvatskog sabora Bojan Glavašević ocenio je sramotnom izjavu HDZ-ovke Majde Burić, koja je Katarini Peović (RF) poručila da ima „rusoljubno i srboljubno srce“.

“Sramotno je u 2023. godini da imamo u Hrvatskom saboru retoriku kakvu smo možda imali priliku da slušamo devedesetih. To je diskriminatorno, sramotno i to jest govor mržnje. Šokiralo me da je takva izjava došla od Majde Burić. Ja bih takvu retoriku očekivao od drugih zastupnika, a ne od Majde Burić“, rekao je Glavašević.

On je u gostujući na zagrebačkoj N1 tv. rekao da mu je žao što se Burić nije izvinila Katarini Peović.

„Premijer je odmah prepoznao da je to skandalozna izjava i njegova je reakcija ispravna. Majda bi se trebalo da se izvini Katarini, a svi mi u saboru bismo mogli potpisati jednoglasnu osudu takve retorike”, rekao je Glavašević.

Na pitanje šta misli o prevremenim parlamentarnim izborima, Glavašević je rekao: “Ili će ih biti ili ih neće biti.”

“Zvuči glupo rečeno, ali to možda u ovome trenutku… Ja mislim da Plenković želi da istera ovaj mandat do kraja. Bilo je puno priče o prevremenim izborima, ali ne znam zašto bi ih raspisivao u vreme krize i u vreme kad građani ne smatraju da zemlja ide u dobrom smeru”, rekao je Glavašević.

(Tanjug)

