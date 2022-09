Hil ne razgovara sa mnom kako bi sa politickim liliputancima

NJUJORK – Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je da američki ambasador Kristofer Hil ništa nije tražio od njega, niti uticao na njega po pitanju prajda, rekavši da sa njim, američki diplomata tako ne razgovara.

“Hil je pametan čovek, veteran. Nije budala. Zna s kim kako razgovara, on bi sa političkim liliputancima tako razgovarao. Zna kako razgovara sa mnom to poštuje. Nije mu palo na pamet”, rekao je Vučić za TV Pink iz Njujorka.

Dodaje da Hil veoma vodi računao tome.

“Svašta sam slušao, kako naoružavamo Rusiju, šaljemo municiju u Rusiju, u Ukrajinu, oružje u Ukrajinu… A, to su laži, i to rade mnogi ambasadori…”, rekao je Vučić.

Na konstataciju da pojedini mediji pišu da su ga navijači Crvene zvezde vređali, upitao je “da li misli da to da je seksualno opštio sa Anom Brnabić”, ironičo dodajući da je “to u redu i da je to zaslužio”.

Na konstataciju da mediji navode da navijači okreću leđa državi, kaže da ne razume šta to znači, jer nisu ni bili uz njih.

“Miloš Veliki je davno rekao – koja li sam ti to mnogo velika dobra učinio, pa me mrziš… Nikad neće biti onoga kome nisam neko dobro učinio… Ne znam da li treba da se pravdam da imam neke veze sa Brnabić… Toliko mi je to besmisleno, ali sam rekao da su svi lažovi koji su govorili o Hilu, jer polaze od sebe”, rekao je Vučić.

(Tanjug)

