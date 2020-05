Hit snimak: Ovako u Rusiji jure begunce iz karantina (video)

View this post on Instagram

V Soči pяtero rosgvardeйcev pыtalisь dognatь sportsmena — kružili po vseй territorii mestnogo observatora. _____ #mash_breaking #breaking_mash #Soči #rosgvardiя #obsurvator #sport #dogonяlki #sportsmen #observator #koronavirus #samoizolяciя