Hit video: Donald Tramp pantalone obukao – naopačke

Bivši američki predsednik Donald Tramp prisustvovao je konvenciji republikanaca u saveznoj državi Severnoj Karolini, ali ne zbog njegovog govora već zbog toga šta je imao na sebi, a video snimak postao je hit na Tviteru sa preko 8,5 miliona pregleda.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021