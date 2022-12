Holiga: Fudbaleri ne treba da pevaju Tompsonove pesme

ZAGREB – Sportski novinar Aleksandar Holiga komentarisao je večerasnju utakmicu hrvatske reprezentacije na Svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru sa reprezentacijom Argentine i pobedu hrvatskog tima nad Brazilom, što je proslavljeno širom sveta, ali neke navijače u BiH je, ističe, razočaralo pevanje pesama Marka Perkovića Tompsona.

“To je nešto što se povlači već dugo vremena. Pisao sam o tome i u stranim medijima pre deset godina. Ne znam kako to reći. Ljudi pevaju što im se peva. Je li šteta? Jeste, ali to su stvari koje se ne mogu svesti na fudbal. To je društvo, znamo odakle dolazimo i živimo. Znamo odakle dolaze problemi i treba iz šire perspektive gledati na njih. Pevaju to i mnogi drugi koji nemaju veze ni sa fudbalom ni sa navijačima“, rekao je Holiga za zagrebačku N1 tv.

Na konstataciju da brojni igrači daju primer i pitanje da li bi oni trebalo da razmišljaju o tome, Holiga kaže da Tompsonove pesme definitivno ne treba pevati.

„Kada uzmemo u obzir da su ga (Tompsona) zvali na doček pre četiri godine (iz Rusije). Ali, vi ga ne zovete na privatnu zabavu. Možete vi zvati i Mileta Kitića, ali ako je tamo došlo 100.000 ljudi, nije privatna zabava. Igrači moraju biti svesni kako utiču na ljude, ali problem je u tome što to njima niko neće da objasni zašto je to pogrešno. Ako će to neko da razume, hoće svojim kanalima i svojom glavom. Ne možemo očekivati od fudbalera da razumeju stvari više nego prosečan Hrvat“, kaže Holiga.

Sa žaljem ističe da prosečan Hrvat ne razume zašto je to pogrešno.

„Društvo je u takvoj situaciji da je teško nekima da svare tu temu i zašto bi ta pesma nekoga vređala. Pedeset odsto Hrvata to ne razume i ne želi da razume“, naveo je Holiga.

Prema njegovim rečima, veći problem je što se to službeno promoviše.

„Ako pesme pustite s razglasa, ako ih pevaju igrači. Ako se na transparentima vide poruke, nego ako navijači izvikuju parole. To nije politički korektno i ne spada u normalne regulative ponašanja. Toga će među navijačima uvek biti, uvek će biti neprimerenih poruka. To ponekad izlazi iz svih okvira, kao i sama prevencija“, ističe ovaj sportski novinar.

Ipak, kaže, misli da treba naći razliku između onoga što navijači pevaju.

“ Ako tu postoje uvredljive stvari koje shvataju kao zezanciju, a nekoga vređaju. A još gore je ako to neko službeno promoviše i to su odvojene stvari. Treba zaustaviti jednu, da bi prestala i druga”, naveo je Holiga.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.