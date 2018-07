Horor: grom je udario dok je snimala oluju (video)

Na neverovatnom snimku, koji je postavila na Fejsbuk vidi se trenutak kada njen telefon pogađa grom. Šanse da se to dogodi su jedan na prema 700.000, a da se to desi dok držite telefon u ruci još je manja. Međutim, Trejsi je u Škotskoj doživela upravo to i ostala živa.

Ona je u četvrtak uveče sa prozora svog stana snimala oluju,a onda je grom pogodila telefon i izbila joj ga iz ruku. Telefon je i dalje nastavio da snima, a u pozadini snimka čuje se Trejsi koja nekoliko puta ponavlja da je upravo pogodila munja.

„Htela sam da snimim oblačno nebo, nadajući se da ću uhvatiti neku munju ali nisam mislila da će ona udariti u mene. Munja je udarila u nastavak za držanje na maski mog telefona. Mislim da mi je to spasilo život jer bi inače mobilni eksplodirao“, rekla je Trejsi.

„Doduše, eksplodirala mi je sijalica u kuhinji“, rekla je ona i dodala da je nakon udara osećala bolove i probadanje u levoj ruci.

„Nemate pojma koliko je jaka munja, još uvek osećam bol od malog prsta do lakta. Kad je udarilo, izgledalo je kao neko snažno plavo svetlo. Život mi je proleteo pred očima, bacila sam mobilni telefon i počela da vrištim“, rekla je Trejsi, prenosi Dejli mejl.