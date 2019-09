Hotel mu naplatio pivo 61.356 evra

Žalbe na cenu piva među pivopijama nisu ništa čudno, ali jedan australijski novinar zaista ima na šta da se požali.

Naime, njemu je u jednom mančesterskom hotelu krigla piva naplaćena 55.000 funti (61.356 evra), objavio je Gardijan.

Piter Lejlor, novinar jednog australijskog lista, platio je astronomsku sumu za jednu flašu dojčers IPA piva u hotelu Malmezon, nakon što je dan proveo gledajući kriket na Old trafordu.

„Odlučio sam da popijem pivo u povratku i svratio sam jer su mi tu bili smešteni drugari“, kazao je Lejlor. „Kada sam platio, nisam nosio svoje naočare, a bilo je nekih problema sa POS terminalom, tako da sam morao dvaput da pogledam. Imao sam neki čudan osećaj i upitao: ’Koliko sam platio to pivo?’ Devojka za barom pogledala je račun i kazala: ’O, bože!’, a onda je malo oklevala da mi ga pokaže“, ispričao je Lejlor.

On kaže kako je, nakon što je uvideo da mu je naplaćeno 55.000 funti, menadžer hotela smesta priznao grešku i obećao da će mu pomoći da to sredi sa bankom.

Lejlor je otišao, pogrešno pretpostavivši kako banka neće proknjižiti tako veliku isplatu u svakom slučaju.

„Probudio me je telefon, zvala me je uspaničena žena koja je otkrila ogromni manjak na mom hipotekarnom računu“, kazao je Lejlor. „Uzmu novac za sekund, ali izgleda da im treba 10 radnih dana da ga vrate. Gubim puno novca od kamate, osim to su mi izbili iz džepa 55.000 funti“, dodao je.

„Trenutno sprovodimo istragu u vezi sa tim događajem. Uspostavili smo kontakt s Piterom kako bismo se izvinili i uverili ga da će sve biti rešeno što pre“, rekao je portparol hotela.

(B92)