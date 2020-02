HR: Smanjen broj ubistava i krivičnih dela

ZAGREB – Šef hrvatske kriminalističke policije Antonio Gerovac izjavio je da je u poslednje dve godine u Hrvatskoj zabeleženo najmanje ubistava od kada se vodi evidencija, ali i najmanji broj krivičnih dela.

On je kao primer naveo to što se od 2000. do 2016. godine prosečno događalo šezdesetakak ubistava, a u poslednje dve su se desila 22 2018. i 30 2019. godine, od kojih nijedno nije bilo takozvano mafijaško ubistvo.

„Bez ozbiljne naučne multidisciplinarne analize teško je reći šta je tačan razlog smanjenog broja ubistava, ali neosporno je da je manje obračuna kriminalnih grupa. Bilo bi neozbiljno sve pripisivati policijskim uspesima, ali činjenica jeste da su brojne policijske aktivnosti na to zasigurno imale uticaja“, rekao je Gerovac za Hinu.

Prema njegovim rečima, porast prijavljenih krivičnih dela zloupotrebe droga, organizovanog kriminala, korupcije, krijumčarenja ljudi i sajber kriminala je u najvećoj meri posledica proaktivnog policijskog rada.

Kako kaže, slično je i sa slučajevima porodičnog nasilja gde je policija u saradnji s nevladinim udruženjima, javnim kampanjama, uspela da senzibiliše javnost da se nasilje u porodici prijavljuje u većoj meri kako bi se sprečile najteže posledice.

