Hrvat na meti bombaša: Poslali mu paket bombu, povređeni policajci

Čileanska policija traga za nepoznatom osobom koja je poslala paket bombu u sedište kompanije Kinenko, čiji je predsednik Androniko Lukšić, jedan od najbogatijih ljudi u Čileu, a koji je hrvatskog porekla.

Dva paketa bombi iste izrade primljena su u četvrtak u glavnom gradu Santiagu, prvi u policijskoj stanici, a drugi u kancelariji Kinenka, konzorcijuma u vlasništvu Grupacije Lukšić, prenosi Hina.

U eksploziji paketa u policijskoj stanici povređeno je osam policajaca, dok je drugi paket identifikovan pre nego što je eksplodirao.

Paket poslat u Kinenko bio je namenjen Rodrigu Iinspeteru, advokatu kompanije, koji je od 2010. do 2014. za vreme mandata predsednika Sebastijana Pinere bio ministar unutrašnjih poslova.

Nakon što je otkriven eksploziv zgrada kompanije bila je evakuisana.

Paketi s eksplozivom poslati su s istog mesta putem čileanske pošte, a na odredišta su stigli u razmaku od jednog sata. Bezbednosne kamere su pokazale da je jedna službenica pošte predala paket u policijsku stanicu na severu grada, ali još se istražuje da li je ona povezana s napadom za koji niko nije preuzeo odgovornost.

The explosion of a bomb package leaves eight injured in Santiago, Chile | International https://t.co/4p9X0pXeAY pic.twitter.com/yRwNPw4SFC

— archyworldyscom (@archyworldyscom) July 28, 2019