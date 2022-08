Ifimes: CG ne može u EU dok je Đukanović na njenom čelu

LJUBLJANA – Crna Gora ne može računati na punopravno članstvo u EU sve dok je na njenom čelu predsednik Milo Đukanović i sve dok se Demokratska partija socijalista ne reformiše i ne izabere novo rukovodstvo, koje će biti oslobođeno hipoteke kriminala, korupcije i počinjenih ratnih zločina, ocena je analitičara Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane.

U najnovijoj analizi IFIMES-a se navodi da beskompromisna borba započeta protiv organiziranog kriminala, koji se između ostaloga odvija preko Luke Bar, predstavlja odlično polazište za nastavak te borbe u drugim segmentima crnogorskog društva. Pri tome je važno konsolidovati vlasništvo Luke Bar, a najoptimalnija varijanta je, da država Crna Gora postane 100 odsto vlasnik Luke, umesto dosadašnjeg rascepkanog vlasništva u kojem učestvuju pojedini vrlo sumnjivi privatni suvlasnici sa teškim bremenom porekla imovine, kriminala i korupcije.

U analizi o stanju i događajimma u Crnoj Gori u ovoj godini, IFIMES ističe da je Temeljni sporazum sa SPC – temelj unutrašnje stabilnosti.

Analitičari smatraju, da je od ključne važnosti bilo potpisivanje Temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) kao najbrojnijom verskom zajednicom i kanonski priznatom pravoslavnom crkvom, jer je neregularnost odnosa sa SPC proizvodilo stalne unutrašnje napetosti i nestabilnost što je predstavljalo plodno tlo za političke manipulacije i konfrontacije unutar Crne Gore stvarajući poprilično zagađen društveni ambijent već jednu deceniju.

Zbog toga potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC predstavlja temelj unutrašnje stabilnosti Crne Gore, navodi se u analizi IFIMES-a i ističe da bi svako odlaganje produbilo i produžilo unutrašnje tenzije u Crnoj Gori, jer su već poodavno potpisani takvi ugovori sa drugim crkvama i verskim zajednicama.

Analitičari ukazuju i da je Crna Gora iako punopravna članica NATO-a u svom sigurnosno-obaveštajnom-odbrambenom sistemu još uvek ima snažno infiltrirane (pro)ruske kadrove.

„Ruse je u Crnu Goru na velika vrata doveo upravo Đukanović. Crna Gora je ekonomski vezana za Rusiju, jer je 20 odsto kompanija u ruskom vlasništvu (i 20 odsto kompanija u vlasništvu državljana Srbije), dok Kina ima kontrolu nad javnim finansijama preko plasiranog kredita za auto-put, jer kontroliše ključnu državnu investiciju auto-put Bar-Boljare i može u svakom trenutku da ugrozi javne finansije Crne Gore“.

Analitičari smatraju, da ne postoji država članica NATO-a, koja je tako ranjiva i zavisna od Rusije i Kine kao što je to Crna Gora i zbog toga je, kažu, važno proveriti sigurnosne sertifikate NATO-a počevši od predsednika Crne Gore Mila Đukanovića do nižih zvaničnika.

Smatraju i da Crna Gora mora izgrađivati snažne državne institucije, jer je praksa pokazala, da su države bez institucija uglavnom u rukama političko-mafijaških struktura i tako postaju lagan plen za ruski i kineski uticaj. Crna Gora je, kažu, školski primer takve države.

Kada je reč o proteranom ambasadoru Srbije Vladimiru Božoviću, analitičari IFIMES-a ističu da je u pitanju privatni rat Mila Đukanovića protiv Božovića i ukazuju da je takva mera bila nepotrebna mera. Reč je, dodaju, o meri koja se u praksi retko primenjuje posebno ne između prijateljskih i susednih država, jer faktički znači neku vrstu predratnog stanja kada se očekuje, da jedna država objavi rat drugoj državi ili da trajno naruši odnose između dve države.

Analitičari IFIMES-a ističu da je nova Vlada Crne Gore relaksirala i unapredila odnose sa Srbijom i drugim susedima i da Vlada Crne Gore treba da donese odluku o poništenju diplomatske note, na osnovu koje je proteran ambasador Božović, da mu se omogući povratak u Crnu Goru i time barem delimično ispravi nanesena nepravda i prouzrokovana šteta.

„Uvek kada dođe do pozitivnih pomaka u međudržavnim odnosima Đukanović kreće u kampanju protiv Srbije i ambasadora Božovića. Produciranje i očuvanje tenzija su konstanta Đukanovićeve politike. To je istinski test za aktualnu vladu, da pokaže da vodi politiku diskontinuiteta u odnosu na režim Mila Đukanovića i da potvrdi da nije njegova ekspozitura. To bi istovremeno simbolički značilo da je Crna Gora okončala tranziciju režima Mila Đukanovića“, navodi se u analizi IFIMES-a.

Uz sve pohvale na račun Abazovićeve vlade i poslu obavljenom tokom 100 dana njenog rada, u analizi se navodi da je priče o tzv. velikosrpskom i velikoalbanskom projektu ogoleo je donedavni predsednik Albanije, Ilir Meta, koji je u vezi tzv. velikosrpskog i velikoalbanskog projekta rekao: „Velika Srbija nije uspela, a velika Albanija nije moguća“.

Crna Gora, dakle, bira između dva puta – hoće li da bude talac nekoliko kriminalaca ili uspešna građanska i evropska priča o uspehu, navodi se, između ostalog, u analizi IFIMES-a.

(Tanjug)

